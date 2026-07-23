В четверг солнечной погоды в Латвии по-прежнему ждать не стоит. Во многих районах сохранится облачность, местами пройдут дожди, а в отдельных регионах осадки могут быть сильными и сопровождаться грозами.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные дожди ожидаются местами по стране, а на юго-западе Курземе зона сильных осадков будет более обширной. В отдельных районах возможны грозы.

Температура воздуха останется умеренной и днем составит от +16 до +21 градуса. Благодаря слабому ветру или полному штилю прохлады ощущаться почти не будет, однако во время дождя станет заметно свежее.

В Риге облаков также будет много, хотя временами сквозь них сможет выглянуть солнце. В течение дня возможен дождь. Ветер будет слабым, а воздух прогреется примерно до +19 градусов.

Такая погода связана с областью пониженного атмосферного давления, которая продолжает влиять на территорию Латвии. Поэтому неустойчивые погодные условия сохраняются уже несколько дней и пока не спешат отступать.

Если планируете проводить время на улице, стоит взять с собой зонт — даже там, где день начнется без осадков, погода может быстро измениться.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 1008–1011 гектопаскалей, а переменчивый характер погоды сохранится в течение всего дня.