Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода в Латвии на четверг: где пройдут сильные дожди и возможны грозы 0 30

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зонт
ФОТО: Unsplash

В четверг солнечной погоды в Латвии по-прежнему ждать не стоит. Во многих районах сохранится облачность, местами пройдут дожди, а в отдельных регионах осадки могут быть сильными и сопровождаться грозами.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные дожди ожидаются местами по стране, а на юго-западе Курземе зона сильных осадков будет более обширной. В отдельных районах возможны грозы.

Температура воздуха останется умеренной и днем составит от +16 до +21 градуса. Благодаря слабому ветру или полному штилю прохлады ощущаться почти не будет, однако во время дождя станет заметно свежее.

В Риге облаков также будет много, хотя временами сквозь них сможет выглянуть солнце. В течение дня возможен дождь. Ветер будет слабым, а воздух прогреется примерно до +19 градусов.

Такая погода связана с областью пониженного атмосферного давления, которая продолжает влиять на территорию Латвии. Поэтому неустойчивые погодные условия сохраняются уже несколько дней и пока не спешат отступать.

Если планируете проводить время на улице, стоит взять с собой зонт — даже там, где день начнется без осадков, погода может быстро измениться.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 1008–1011 гектопаскалей, а переменчивый характер погоды сохранится в течение всего дня.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: штрафная квитанция на лобовом стекле
Изображение к статье: Индийцы
Изображение к статье: Дрова
Изображение к статье: Наводнение в Талсинском музее

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мадуро
В мире
Изображение к статье: Восстановленная Варшава, вдали сталинский небоскреб. Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Зарплата Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Установил мангал и гриль?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Йоханн Вадефуль
В мире
Изображение к статье: медсестра со шприцем
В мире
2
Изображение к статье: Мадуро
В мире
Изображение к статье: Восстановленная Варшава, вдали сталинский небоскреб. Эксклюзив!
Lifenews
Изображение к статье: Зарплата Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео