«Дочь через портал latvija.gov.lv подавала заявление на поступление в 10-й класс в три школы Риги. Но никакого ответа до их пор не получила. Что делать в такой ситуации? Сколько дней (недель) полагается ждать реакции Минобразования?

Будет ли официально сообщено, что дочь не проходит в выбранные школы? Или отсутствие сообщения по приеме в школу само по себе является фактом отказа? И что делать, если выясниться, что баллов оказалось недостаточно для поступления в выбранные школы – можно ли подать новую заявку в более слабые и невостребованные школы, где, возможно, еще есть свободные места в 10-х классах?»

Отвечает руководитель отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Синдия Гравере:

– Информация о результатах конкурса и процессе приема публикуется на портале Latvija.gov.lv в разделе «Pieteikšanās uzņemšanai izglītības iestādēs» («Заявление о приеме в учебные заведения»). В основном набор учеников 10-х классов в средние школы планируется до 15 июля; если претендент подал заявления в несколько учебных заведений и еще не получила информацию о результатах приема, рекомендуем регулярно следить за информацией и проверять контактные данные, указанные в заявлении.

Если претендент не принят в выбранное учебное заведение, информация об этом публикуется в системе приема. Отсутствие уведомления о приеме не означает автоматически отказ, так как процесс приема проходит в несколько этапов, и результаты могут быть скорректированы в зависимости от наличия свободных мест.

В случае, если результаты претендента недостаточны для поступления в учебные заведения, выбранные им первоначально, после закрытия конкурса можно подать заявление в другие учебные заведения, где есть свободные места.

Информация о наличии мест в 10-м классе в Рижских муниципальных средних школах опубликована 15.07.2026 на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской городской администрации. Просим следить за информацией, публикуемой администрацией и образовательными учреждениями, поскольку данные о наличии мест могут обновляться в течение всего процесса приема.