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Представители более 40 стран приедут в Ригу на международный слет Анонимных алкоголиков 3 247

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: собрание

С 31 июля по 2 августа в рижском отеле Bellevue Riga пройдет Европейский молодежный слет Анонимных алкоголиков, который соберет около 500 участников из более чем 40 стран Европы и мира.

Ежегодно мероприятие проводится в одном из европейских городов. В этом году представители Латвии выиграли международный конкурс на право организовать слет.

В рамках программы состоится более 40 мероприятий и собраний, посвященных широкому кругу тем. Участники обсудят выявление проблем с алкоголем, предотвращение рецидивов, преодоление социальных и личных последствий зависимости, а также роль родственников и друзей в процессе выздоровления.

Все мероприятия будут открытыми. Посетить их смогут не только люди, желающие избавиться от алкогольной зависимости, но и все, кто интересуется методом, предлагаемым Анонимными алкоголиками.

Особенно ждут родственников и друзей людей с зависимостью, а также специалистов в области медицины, социальной защиты, юстиции и других сфер. Хотя слет преимущественно ориентирован на молодых людей, страдающих алкоголизмом, принять участие могут все, кто хочет отказаться от употребления алкоголя.

Участие во всех мероприятиях будет бесплатным. В соответствии с принципом финансовой независимости Анонимных алкоголиков слет организуется на добровольные пожертвования членов сообщества. Гостей, заинтересованных лиц и представителей других организаций просить о пожертвованиях не будут.

"Неформальный дух Анонимных алкоголиков является очень важной частью нашего движения, - объясняет одна из организаторов слета Гунта. - Мы понимаем, что сами не являемся профессионалами или специалистами в области алкоголизма. Мы не претендуем на исключительные знания об этой проблеме. Мы просто обычные люди, которые испытали на себе последствия алкоголизма и теперь хотим рассказать другим, как нам удалось начать выздоравливать. Мы не лечим - мы помогаем друг другу".

Анонимные алкоголики, или Alcoholics Anonymous, - это сообщество, участники которого делятся личным опытом прекращения проблемного употребления алкоголя и выздоровления от зависимости.

Движение зародилось в США в 1935 году. Первые участники обнаружили, что могут разорвать цикл алкогольной зависимости, если продолжают делиться своим опытом и ежедневно следуют определенным психологическим и духовным принципам.

С тех пор движение распространилось более чем в 180 странах и объединяет около 2,5 млн человек разного возраста, пола и национальности. В Латвии Анонимные алкоголики появились в 1988 году. Сейчас во всех регионах страны работают более 50 групп АА.

Понимая социальные и эмоциональные последствия алкоголизма, участники движения сохраняют анонимность как в частной жизни, так и в публичном пространстве. Это позволяет людям с проблемами употребления алкоголя присоединяться к сообществу, не опасаясь осуждения и нежелательного внимания, которое часто сопровождает это хроническое заболевание.

Слет организует Балтийское молодежное общество АА в тесном сотрудничестве с латвийским сообществом Анонимных алкоголиков. Подробная программа доступна на сайте eurypaa2026.org.

Люди, столкнувшиеся с проблемами из-за алкоголя, могут найти ближайшее собрание или узнать больше о методе выздоровления по телефону 27333523 и на сайте aa.org.lv.

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#медицина #молодежь #алкоголизм #здоровье #психология
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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