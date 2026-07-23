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Рижане возмущены: в Старой Риге продают матрешки с надписью «Rīga» 17 1803

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Матрешки
ФОТО: скриншот видео TV3

Продажа матрешек с надписью «Rīga» в самом центре латвийской столицы вызвала новую волну споров. Одни считают их обычным сувениром, другие — неподходящим символом для Латвии, особенно в нынешних условиях.

Жительница Риги Айя обратила внимание на то, что в Старой Риге туристам предлагают купить матрешки, некоторые из которых украшены надписью «Rīga». По ее мнению, такие сувениры ассоциируются с Россией и не должны продаваться как символ латвийской столицы.

Съемочная группа передачи Bez Tabu (ТВ3) отправилась к одной из торговых точек возле церкви Святого Петра, где действительно продаются расписные деревянные фигурки.

Еще одна особенность торговли — на сувенирах отсутствуют ценники. Стоимость продавщица называет каждому покупателю индивидуально.

Женщина рассказала журналистам, что расписывает матрешки самостоятельно и не считает их продажу чем-то предосудительным.

При этом мнения жителей Риги разделились. Одни уверены, что подобные сувениры неуместны в центре латвийской столицы, другие не видят в их продаже никакой проблемы.

Фольклорист Зелма Скабене также критически оценивает появление таких изделий на улицах Риги. По ее словам, вопреки утверждениям продавщицы, современные матрешки не имеют отношения к японской культуре и давно считаются элементом славянской культурной традиции.

В прошлом году Рижская дума добилась запрета на продажу матрешек на Центральном рынке. Однако распространить этот запрет на уличную торговлю город не может.

Дело в том, что торговля на улицах регулируется иначе, а национального закона, запрещающего продажу матрешек, в Латвии сейчас не существует.

Поэтому, пока подобная сувенирная продукция не запрещена на государственном уровне, приобрести матрешку с надписью «Rīga» в Старой Риге по-прежнему может любой желающий.

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#Рига #туризм #торговля #Латвия #традиции #запреты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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