В социальной сети «Threads» внимание привлекла упаковка продукта «GPU Nākotne» — свиного окорока. Покупателей смутило то, что на лицевой стороне упаковки выделено, что продукт не содержит глютена, лактозы и сои, тогда как на обратной стороне можно прочитать предупреждение о том, что он всё же может содержать глютен, молоко и сою.

«Да вы вообще конкретные раздолбаи. Спереди — без глютена, без лактозы и без сои, сзади всё через одно место — может содержать глютен, молоко и сою. Так как же?» — возмущённо пишет автор обсуждения.

Публикация быстро вызвала более широкую дискуссию о маркировке продуктов питания, возможном присутствии аллергенов и о том, насколько понятной должна быть информация на упаковке продукта.

Несколько участников обсуждения поспешили объяснить, что такая маркировка в пищевом производстве не является чем-то необычным. В рецептуре продукта глютен, соя или молоко могут не использоваться, однако производитель предупреждает о возможном случайном присутствии этих веществ.

Одна пользовательница указала, что надпись «может содержать» обычно относится к риску перекрёстного загрязнения. То есть на одной производственной линии могут изготавливаться несколько продуктов, в том числе такие, в составе которых есть молоко, соя или глютен. Поэтому производитель не может полностью исключить, что в продукт попала совсем небольшая частица аллергена.

«В этом продукте их нет, но примеси могут быть. Соответственно, это небезопасно для тех, у кого тяжёлые аллергии. Вполне приемлемо для тех, кому эти продукты просто не нравятся», — пояснила ещё одна комментаторша.

Другие также подчеркнули: указание «может содержать» само по себе не означает, что упомянутый аллерген точно входит в состав продукта. Это предупреждение о возможном риске в производственной среде.

Не все участники обсуждения согласились с таким объяснением. Отдельные комментаторы указали, что особо выделенная надпись об отсутствии глютена, лактозы и сои может создавать ложное ощущение безопасности.

Одна пользовательница подчеркнула: если риск перекрёстного загрязнения не устранён полностью, такие утверждения на лицевой стороне упаковки следует использовать очень осторожно.

Она также обратила внимание на то, что потребителю может быть важно понимать, является ли видимый на упаковке символ лишь созданным производителем элементом дизайна или же каким-либо официальным знаком сертификации.

Автор обсуждения пояснил, что в его семье есть человек, который не может рисковать даже ничтожным количеством аллергена. Поэтому, по его мнению, такую информацию не следует использовать как вынесенное на лицевую сторону маркетинговое сообщение, если на другой стороне упаковки одновременно указан возможный риск загрязнения.

«У нас есть человек, который не может даже малейшую частицу. Ненормально так оформлять свой продукт», — написал он. В свою очередь одна комментаторша, которая уже десять лет живёт с аллергиями, отметила, что написанное на лицевой стороне упаковки продуктов питания никогда не должно быть единственным критерием.

Она всегда читает полный состав и предупреждения на обратной стороне упаковки. Для людей с очень тяжёлыми аллергиями выбор в супермаркетах ещё сложнее, поскольку риск перекрёстного загрязнения различными аллергенами существует на многих производствах.

В обсуждении упоминались и другие повседневные сложности, с которыми сталкиваются люди, для которых глютен или другие аллергены могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. Даже кажущиеся безопасными продукты могут обрабатываться на том же оборудовании, на котором ранее обрабатывалась пшеница, а в кафе не всегда возможно гарантировать полное разделение аллергенов.

Что отвечает «Nākotne»?

Представители компании пояснили порталу LA.LV то, что некоторые участники обсуждения уже поняли: размещённые на дизайнерской этикетке символы означают не абсолютное отсутствие аллергенов, а то, что конкретные вещества не были добавлены в продукт.

«Этикетка была создана некоторое время назад. Потом появились правила об обязательном предоставлении информации о наличии аллергенов, и мы честно вписали все те, которые используются на нашем производстве, потому что где-то в воздухе может быть или не быть какая-то микрочастица», — указали в компании.

«Nākotne» подчёркивает, что на производстве тщательно следят за хранением и использованием специй, а также осуществляют контроль аллергенов.

Одновременно компания признаёт, что нынешнее оформление упаковки может вызывать неясности. В настоящее время разрабатывается новый дизайн этикеток для серии нарезанных продуктов, который планируется внедрить в начале осени.