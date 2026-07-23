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В Латвии резко увеличили штрафы за неуважение к государственному языку 4 667

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: учебник латышского
ФОТО: LETA

Сейм Латвии значительно ужесточил ответственность за нарушения закона о государственном языке. Теперь за публичное проявление неуважения к латышскому языку штраф может достигать 2000 евро, а санкции выросли почти по всем статьям закона.

В четверг Сейм Латвии принял подготовленные депутатами партии "Новое Единство" поправки к Закону об административной ответственности за правонарушения в сфере государственного управления, общественного порядка и использования государственного языка. Изменения предусматривают существенное увеличение штрафов за нарушения правил использования государственного языка и за проявление неуважения к нему.

Поправки повышают размеры административных штрафов практически по всем статьям закона, регулирующим использование государственного языка. Новые нормы распространяются как на физических, так и на юридических лиц. По мнению авторов законопроекта, изменения должны иметь превентивный эффект и способствовать укреплению уважения к установленным государством нормам, особенно в вопросах использования латышского языка.

Для физических лиц штрафы за различные нарушения увеличены с нынешних 7-28 единиц денежного штрафа до 10-39 единиц. Для юридических лиц размеры штрафов изменены с 28-140 единиц, а в отдельных случаях - до 600 или 1000 единиц, до диапазона от 39 до 1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения. Повышены штрафы и для должностных лиц - с 14-60 до 20-84 единиц денежного штрафа.

Поправками также изложена в новой редакции статья 20 закона, касающаяся неуважения к государственному языку. Теперь за открытое проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на унижение статуса и значения латышского языка, предусмотрен штраф от 20 до 400 единиц денежного штрафа. Ранее за такое нарушение можно было получить штраф от 7 до 140 единиц.

Одна единица денежного штрафа в Латвии составляет 5 евро. Таким образом, максимальный штраф по данной статье может достигать 2000 евро.

Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц заявил, что принятые поправки являются не только репрессивной мерой, но и демонстрируют четкую позицию государства относительно значения государственного языка. В партии считают, что размеры штрафов, установленные еще в 2020 году, больше не соответствуют ни нынешней экономической ситуации, ни современной государственной языковой политике, поэтому их повышение стало необходимым.

По данным Центра государственного языка, за последние годы было выявлено более 4000 нарушений, в том числе случаев, когда латышский язык не использовался при исполнении профессиональных обязанностей.

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#Латвия #штрафы #государственный язык #новое единство #латышский язык #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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