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В Риге массово отключат горячую воду: что важно знать жителям 1 1246

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина кипятит воду.

В четверг жители правого берега Даугавы временно останутся без горячей воды. В этот день предприятие Rīgas siltums проведет ежегодные гидравлические испытания теплосетей, необходимые для подготовки системы к новому отопительному сезону.

30 июля Rīgas siltums проведет гидравлические испытания тепловых сетей на правом берегу Даугавы. На время проверки горячее водоснабжение будет отключено в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеках, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском предместье, Авотах, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, на Закюсале, а также в Петерсале и Андрейсале.

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В компании предупреждают, что температура горячей воды начнет снижаться уже вечером 29 июля. Это связано с тем, что в теплосетях циркулирует очень большой объем воды. Во время гидравлических испытаний давление в трубопроводах значительно повышается, и в случае их повреждения струя неостывшей воды может стать причиной серьезных ожогов людей и животных. Поэтому охлаждение системы начинается заранее.

Жителей также просят сообщать о любых утечках воды зеленоватого цвета по круглосуточному бесплатному телефону 80000090.

В Rīgas siltums заранее ответили и на традиционный вопрос горожан о том, почему проверки нельзя проводить в период, когда в столице не проходят массовые мероприятия. В компании пояснили, что график гидравлических испытаний формируется еще в ноябре–декабре предыдущего года. При выборе дат учитываются планы реконструкции теплосетей, уже анонсированные массовые мероприятия, а также необходимость успеть устранить выявленные повреждения и скрытые утечки до начала нового учебного года.

В Rīgas siltums приносят жителям извинения за временные неудобства и просят отнестись к ним с пониманием. По словам предприятия, ежегодные гидравлические испытания позволяют своевременно обнаружить слабые места теплосетей и обеспечить надежное теплоснабжение Риги в предстоящем отопительном сезоне.

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#Рига #безопасность #Ригас Силтумс #отключение #горячая вода
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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