После прекращения временного перемирия и возобновления военных ударов США по Ирану цена на нефть на мировом рынке за неделю выросла более чем на 15%. Одновременно на рынок влияют и введённые Россией ограничения на экспорт дизельного топлива, создающие дополнительное давление на цены нефтепродуктов.

Как отмечает Алексей Швeдов, эти события напрямую влияют и на латвийский рынок топлива, поскольку закупочные договоры местных розничных продавцов основаны на мировых котировках нефтепродуктов.

«Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, как и введённый Россией запрет на экспорт дизельного топлива, напрямую и незамедлительно влияет на мировые цены на нефтепродукты. Особенно ярко это сейчас проявляется в сегменте дизельного топлива. Поскольку закупочные цены латвийских продавцов топлива тесно связаны с мировыми котировками, формирование цен у нас также напрямую зависит от событий на Ближнем Востоке», — объясняет эксперт.

Он подчёркивает, что в настоящее время цены на топливо на латвийском рынке розничной торговли ещё не полностью отражают произошедшее на мировом рынке удорожание.

«Сейчас цены на местном рынке ещё не выросли настолько, чтобы компенсировать увеличение затрат на мировом рынке. Поэтому в ближайшее время нет оснований ожидать снижения цен на топливо в Латвии», — отмечает эксперт.

В тумане войны сложно оценить реальную ситуацию

В последние недели всё чаще появляются сообщения об альтернативных маршрутах транспортировки нефти. Заявления хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии, а также инвестиции стран Персидского залива в новые трубопроводы свидетельствуют о том, что регион ищет возможности снизить зависимость от Ормузского пролива.

Однако Алексей Швeдов призывает не спешить с выводами. «В любом военном конфликте первой жертвой становится правда. Сейчас и Ормузский пролив, и Красное море находятся в так называемом тумане войны. Доступная общественности информация не позволяет достоверно определить, какие объёмы грузов и какие именно грузы фактически перевозятся по этим маршрутам», — объясняет он.

По его мнению, информация, доступная в публичном пространстве, часто противоречива, поэтому в настоящее время невозможно сделать убедительные выводы о переориентации цепочек поставок.

Рынок определяют не только спрос и предложение

Хотя нынешняя ситуация многим напоминает напряжённость на рынке энергоресурсов, наблюдавшуюся весной, это не новый кризис, а продолжение предыдущих событий: «Так называемая новая эскалация на самом деле не является чем-то новым. Это продолжение того же кризиса, и рынок реагирует на неё соответствующим образом».

«Движение рынка топлива в настоящее время в основном определяется не балансом спроса и предложения, а направлением и интенсивностью финансовых потоков — как в биржевых сделках, так и на физическом рынке нефти и нефтепродуктов».

Одновременно развитие мировой экономики создаёт дополнительные вызовы. В экономиках развитых стран, особенно в еврозоне, сохраняется высокое инфляционное давление, тогда как экономический рост минимален либо отсутствует вовсе. В таких условиях снижается и спрос на нефтепродукты.

Это означает, что на энергетический рынок сейчас одновременно влияют две противоположные силы: геополитическая напряжённость, способствующая росту цен, и замедление экономического роста, ограничивающее спрос. То, как эти факторы будут уравновешиваться в ближайшие месяцы, во многом будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке и мировых финансовых рынках.