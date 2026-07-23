Жительница Гулбенского края Мара уже почти шесть десятилетий живет с последствиями врачебной ошибки. Во время операции в ее брюшной полости забыли хирургический зажим. Большую его часть удалось извлечь лишь спустя 27 лет, однако металлический фрагмент остается в организме до сих пор.

Передача Bez Tabu (ТВ3) вновь навестила жительницу Гулбенского края Мару в рамках цикла «Тогда и сейчас». Почти два года назад зрители уже узнали историю женщины, чья жизнь навсегда изменилась из-за врачебной ошибки.

Во время операции, проведенной в августе 1967 года, хирург оставил в брюшной полости пациентки хирургический зажим. Лишь спустя 27 лет, уже после восстановления независимости Латвии, медицинский инструмент был обнаружен и удален.

Однако полностью устранить последствия не удалось. В организме Мары до сих пор остается металлический фрагмент длиной около четырех сантиметров. По словам врачей, его извлечение связано со слишком высоким риском, поэтому проводить новую операцию не рекомендуется.

Несмотря на это, женщина старается вести активный образ жизни. Она ухаживает за огородом, выращивает в теплице овощи и заботится о цветнике на берегу Гауи. Кроме того, Мара по-прежнему самостоятельно ездит на своем старом автомобиле Audi.

За прошедшие два года ей пришлось пережить еще одну тяжелую потерю — этой весной умер ее последний брат Янис.

При этом последствия давней врачебной ошибки продолжают напоминать о себе.

Мара обращалась в Инспекцию здравоохранения с просьбой выплатить компенсацию, поскольку до сих пор ощущает последствия операции. Однако ей отказали, объяснив это тем, что вмешательство было проведено слишком давно и срок для получения компенсации истек.

Женщина признается, что оставшийся в организме металлический фрагмент по-прежнему мешает ей жить полноценной жизнью. Несмотря на это, она старается сохранять оптимизм и не позволяет пережитому полностью определять ее повседневную жизнь.

История Мары остается одним из самых необычных и тяжелых примеров врачебной ошибки в Латвии, последствия которой человеку приходится нести практически всю жизнь.