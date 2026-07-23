Школы Риги и ближайших пригородов сталкиваются с резким ростом числа желающих поступить в 10-й класс. Причина — увеличение числа семей с детьми в окрестностях столицы и стремление выпускников попасть в наиболее престижные учебные заведения.

Одним из самых показательных примеров стал Адажский край. За последние годы число детей школьного возраста здесь значительно выросло благодаря активному притоку молодых семей. Сейчас каждый пятый житель края младше 14 лет, пишет Ir.

Из-за этого крупнейшая школа Латвии — Адажская средняя школа, где учатся более двух тысяч детей, — уже не может принять всех желающих. По оценкам, для будущих десятиклассников не хватает около 170 мест.

Многие выпускники девятых классов, не найдя места в своем муниципалитете, подают документы в школы Риги. Это, в свою очередь, усиливает нагрузку на столичные учебные заведения. Особенно высокий спрос наблюдается в шести государственных гимназиях и ряде средних школ города.

Несмотря на усилия государства по развитию профессионального образования, большинство подростков по-прежнему выбирают именно общеобразовательные программы. Уже несколько лет подряд около 60% выпускников девятых классов продолжают обучение в средней школе.

В Министерстве образования и науки считают, что этот показатель необходимо изменить. Согласно Национальному плану развития на 2021–2027 годы, соотношение между учащимися общеобразовательных и профессиональных учебных заведений должно составлять 50 на 50.

Ведомство объясняет такую позицию ситуацией на рынке труда. По данным министерства, в прошлом году около 29 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работали и не учились. Это примерно 11% молодежи данной возрастной группы.

Хотя треть таких молодых людей имеет только основное образование или не завершила даже его, самая многочисленная группа — почти 36% — состоит из обладателей аттестата о среднем образовании. Многие из них не поступили в вуз или прервали обучение уже после первого курса, что заметно осложняет поиск работы.

По словам заместителя госсекретаря Министерства образования и науки Роланда Озолса, важную роль играет отношение родителей. Во многих семьях по-прежнему считается, что профессиональное образование выбирают только те, кто не смог поступить в среднюю школу. В результате многие подростки идут в 10-й класс, даже если профессиональное образование могло бы лучше соответствовать их интересам и будущей карьере.