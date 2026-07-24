Размытый во время сильных ливней участок региональной автодороги Юрмала–Талси (P128) планируют восстановить в течение четырех-пяти месяцев. Общая стоимость работ по устранению последствий стихии на государственных дорогах в окрестностях Талси приблизится к 500 тысячам евро.

В компании Latvijas valsts ceļi (LVC) сообщили, что наиболее серьезно пострадавший участок автодороги Юрмала–Талси рассчитывают восстановить до конца года. Для этого предстоит полностью перестроить водопропускную трубу и восстановить разрушенный участок дороги.

Уже на этой неделе LVC планирует объявить ценовой опрос на разработку нового технического решения. После этого начнутся строительные работы, которые, по предварительным оценкам, займут четыре-пять месяцев.

Стоимость восстановления только этого участка оценивается примерно в 400 тысяч евро.

До завершения капитального ремонта движение планируют возобновить по временной объездной дороге. Ее собираются построить в ближайшие две недели на месте размыва, используя водопропускные трубы из государственных материальных резервов. Работы выполнит предприятие LAU Infra grupa, отвечающее за содержание государственных дорог в этом регионе.

Это позволит восстановить сообщение значительно раньше, чем завершится полная реконструкция дороги.

В LVC также сообщили, что все локальные размывы и повреждения на гравийных дорогах местного значения в окрестностях Талси уже устранены. Стоимость этих работ предварительно оценивается почти в 70 тысяч евро.

Таким образом, общие расходы на ликвидацию последствий ливней на сети государственных автодорог региона составят почти полмиллиона евро.

При этом местная дорога Пастенде–Илини–Спаре (V1385) возле Илини по-прежнему остается закрытой, поскольку участок все еще находится под водой.

Во время обследования инженеры пришли к выводу, что построенную в 1987 году водопропускную трубу под дорогой Юрмала–Талси восстанавливать нецелесообразно. Железобетонные конструкции находятся в плохом состоянии, а во время паводка они сместились и просели.

Сильные ливни обрушились на Талсинский край 20 июля. За сутки там выпало более 74 миллиметров осадков — почти месячная норма. В результате была разрушена дамба Дурсупского мельничного озера, подтоплены населенные пункты и повреждены несколько автомобильных дорог, включая трассу Юрмала–Талси.

В ближайшие месяцы основной задачей станет восстановление движения по одному из наиболее пострадавших участков региональной дорожной сети.