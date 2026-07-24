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Деревянные платформы для пассажиров поездов будут не только строить дольше, но еще и дороже 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деревянная платформа
ФОТО: LETA

Проект строительства временных деревянных железнодорожных платформ в Латвии оказался значительно дороже и дольше, чем планировалось. Вместо обещанного завершения в прошлом году работы продолжатся как минимум до следующего года, а стоимость может вырасти почти до 1,7 млн евро.

Компания Latvijas dzelzceļš (LDz) завершила строительство временных деревянных платформ уже на 14 из 16 запланированных станций. Однако полностью реализовать проект в намеченные сроки не удалось, сообщают общественные СМИ.

Новые платформы уже работают в Торнякалнсе, Засулауксе, на станциях «Депо», «Вагону паркс», Яняварты, Даугмала, Дарзини, Саласпилс, Саулкалне, Кайбале, Кудре, Цене и Валмиере. В ближайшие недели воспользоваться новой платформой смогут и пассажиры станции Румбула.

Для пассажиров изменения уже заметны: посадка и высадка стали удобнее, особенно на станциях, где раньше приходилось преодолевать большой перепад высоты между поездом и платформой.

Проект стартовал летом прошлого года. Тогда планировалось, что все 16 временных платформ будут готовы до конца 2025 года, а затраты составят около одного миллиона евро. Финансировать работы LDz собиралась за счет собственных средств.

Теперь сроки пришлось пересмотреть. Кроме того, от строительства платформы в Инчупе отказались — станция находится далеко от жилой застройки и оказалась неудобной для большинства пассажиров. Вместо этого рассматривается возможность построить новую временную платформу ближе к станции Пабажи, рядом с Белой дюной.

Одновременно заметно выросла и стоимость проекта. Без учета новой платформы дополнительные расходы уже составляют около 600 тысяч евро. Если же будет реализован и новый объект вместо Инчупе, общая стоимость достигнет примерно 1,7 млн евро — это почти на 70% больше первоначальной оценки.

В LDz объясняют задержку сразу несколькими причинами. По словам директора по технической эксплуатации Эгила Фелдманиса, больше времени, чем ожидалось, заняли работы на станциях в Риге, где строительство оказалось значительно сложнее. Дополнительные трудности создали поставки древесины и зимний сезон, из-за которого часть работ пришлось перенести.

Фактически проект оказался сложнее, чем предполагалось на этапе планирования. Если первоначально расходы рассчитывали исходя из средней стоимости одной платформы, то некоторые объекты потребовали в несколько раз больше времени и ресурсов.

При этом, как отмечает Латвийское радио, Министерство сообщения пока не считает необходимым вмешиваться в ситуацию, несмотря на рост стоимости и перенос сроков.

Теперь завершение проекта ожидается не раньше следующего года, а окончательная стоимость может оказаться выше первоначального бюджета почти в полтора раза.

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#Латвия #транспорт #строительство #расходы #финансирование #министерство сообщения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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