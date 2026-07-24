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Два административных дела в день - новая статистика от Центра государственного языка 3 725

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
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За первые шесть месяцев этого года Центр государственного языка (ЦГЯ) начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования государственного языка, и за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили агентству ЛЕТА в ЦГЯ.

По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение.

В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в шести случаях - за невыполнение законных требований должностных лиц.

"Уважать государственный язык - значит уважать нашу страну и друг друга", - отмечает директор ЦГЯ Инесе Мухка. Она призывает всех, особенно поставщиков услуг, ответственно относиться к использованию государственного языка в повседневном общении, подчеркивая, что сильный и всеобъемлющий латышский язык является общим пространством общества и объединяющей основой.

Уже сообщалось, что Сейм в четверг принял подготовленные депутатами Сейма от "Нового единства" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.

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#Латвия #штрафы #депутаты #государственный язык #общественный порядок #новое единство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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