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Где в Латвии самое теплое море и насколько прогрелась вода к концу июля 0 290

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чайка
ФОТО: скриншот видео TV3

Температура воды в Балтийском море у большей части побережья Латвии остается сравнительно низкой и составляет от +16 до +18 градусов. Самая холодная вода сейчас наблюдается у Вентспилса.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг у пляжа Вентспилса температура морской воды составляла всего +13 градусов. В Лиепае и Юрмале море прогрелось примерно до +16 градусов, а у побережья Риги — до +18 градусов.

По состоянию на утро пятницы в большинстве латвийских портов температура воды составляла +16…+18 градусов. Самая теплая морская вода зафиксирована в порту Скулте и у Даугавгривского мола, где она достигла +19 градусов.

Внутренние водоемы значительно теплее моря. Температура воды в реках сейчас колеблется от +15 до +21 градуса, а в крупнейших озерах и водохранилищах — от +19 до +21 градуса.

Самая холодная вода и наиболее высокий уровень рек наблюдаются в Курземе. В реке Вента температура воды составляет +17…+18 градусов, тогда как в Лиелупе и Даугаве вода прогрелась до +20…+21 градуса.

По прогнозу гидрологов, в ближайшие дни существенных изменений не ожидается. Уровень воды в большинстве рек будет лишь незначительно колебаться, а в реках Курземе продолжит постепенно снижаться.

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#температура воды #климат #погода #Латвия #прогноз #Балтийское море #реки #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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