Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы оценить, соответствовали ли действия ответственных должностных лиц и принятые ими решения, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью авиакомпании airBaltic, а также ее нынешним финансовым положением, требованиям закона.

Как стало известно, проверка начата после заявления премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса (AS). В Генеральной прокуратуре подтвердили, что такое заявление действительно поступило.

Советник премьер-министра по коммуникациям Элина Шверна отказалась комментировать агентству LETA, почему глава правительства решил обратиться именно в Генеральную прокуратуру.

Впрочем, это уже не первый случай, когда прокуратура проверяет возможные нарушения, связанные с airBaltic. В конце 2024 года она сообщила, что не выявила нарушений закона в решении правительства поддержать уменьшение основного капитала авиакомпании.

Как сообщалось ранее, airBaltic уже длительное время ищет возможности стабилизировать свое финансовое положение, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.