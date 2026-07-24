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Грозы, сильные ливни и до +23 градусов: какой будет погода в Латвии в пятницу 0 824

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флоксы
ФОТО: LETA

В пятницу жителей Латвии ждет переменчивая погода. Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков, однако во второй половине дня в ряде районов сформируются дождевые и грозовые облака.

По прогнозам синоптиков, наиболее высокая вероятность дождей и гроз ожидается в центральной и восточной частях страны. При этом, как и в предыдущие дни, грозовые облака будут малоподвижными, поэтому в отдельных местах возможны интенсивные ливни.

В то же время на большей части территории Латвии существенных осадков не прогнозируется — во многих районах дождя может не быть вовсе.

Ветер останется слабым, благодаря чему воздух днем прогреется до +19…+23 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность с прояснениями. Днем температура повысится примерно до +21 градуса. Не исключен кратковременный дождь, ветер будет слабым, преимущественно северного направления.

Синоптики также отмечают, что в настоящее время вблизи Латвии отсутствуют как циклоны, так и антициклоны. Атмосферное давление составит 1011–1013 гектопаскалей.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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