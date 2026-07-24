Сейм окончательно одобрил присвоение Царникаве статуса города. Уже с 22 августа крупнейший поселок Латвии официально станет 82-м городом страны. Однако большинство изменений окажутся юридическими, а сами жители пока не уверены, что почувствуют разницу.

Царникава официально станет городом уже 22 августа. Соответствующие поправки к закону в четверг поддержал Сейм, завершив многолетний процесс, который длился более десяти лет, сообщают Новости ТВ3.

До административно-территориальной реформы Царникава была центром собственного края, а сейчас входит в состав Адажского края. При этом населенный пункт давно соответствовал критериям города: здесь проживает более пяти тысяч человек, развита инфраструктура и доступны основные муниципальные услуги.

Несмотря на новый статус, сами жители пока не уверены, что в их повседневной жизни что-то изменится.

«Я не чувствую себя горожанкой. По-моему, это скорее поселок, и мне это нравится», — говорит местная жительница Велга.

Другие относятся к переменам спокойно.

«Честно говоря, я понятия не имею, какие от этого будут плюсы или минусы. Просто название станет другим», — считает Мартиньш.

Власти подчеркивают, что для большинства жителей никаких существенных изменений не произойдет. Не изменятся налог на недвижимость, административные границы, муниципальные услуги, правила раздела земельных участков и документы, удостоверяющие личность.

Одним из наиболее заметных новшеств станут адреса. Вместо записи «Царникавская волость» теперь будет использоваться адрес «Царникава, Адажский край».

Некоторые жители считают, что новый статус вряд ли повлияет на повседневную жизнь.

«Мне здесь нравится: рядом лес, море, есть всё необходимое. Царникава — отличный спальный район», — говорит Айварс.

В то же время есть и те, кто связывает со статусом города новые возможности. В частности, жители смогут участвовать в некоторых государственных программах поддержки, которые раньше были доступны только городам. Одним из примеров является финансирование установки более экологичных систем отопления в частных домах.

«По дороге к моему дому почти полностью уложили брусчатку. Думаю, для нас это своего рода честь, что нам присвоили статус города», — считает Валентина.

Официально Царникава станет 82-м городом Латвии 22 августа. Это событие планируют отметить во время традиционного Праздника миноги, который ежегодно проходит в конце лета.