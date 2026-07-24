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Магазины Mere в Риге и Вильнюсе уже закрыты 0 657

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые санкции
ФОТО: LETA

"Магазин закрыт по техническим причинам", сообщает надпись на входных дверях Mere в Риге на Саркандаугаве.

Аналогичные сообщения публиковали сегодня и литовские журналисты.

Приехав к магазинам на улицах Лепкальнё и Лёнгино Балюкявичяус-Дзуко, журналисты портала 15min обнаружили их уже закрытыми, хотя рабочее время еще не закончилось.

Представитель Mere отказалась комментировать, закрыты ли магазины временно и связано ли это с информацией о санкциях.

Напомним, что накануне были введены новые санкции Евросоюза (ЕС) против российского бизнесмена Сергея Шнайдера, которому принадлежит розничная сеть Mere.

Увы, вероятно, от этого шага пострадают и украинские производители - не трудно было заметить, что продукция из этой страны была представлена в Mere в самом широком ассортименте.

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#Рига #Литва #санкции #магазины #бизнес #Евросоюз
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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