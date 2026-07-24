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Новые банкноты евро: скоро во всех магазинах страны 0 2221

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые 100 евро посвящены Леонардо да Винчи

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро. Теперь европейцы должны решить, будут ли на них изображены деятели науки и искусства или природа.

Всего ЕЦБ получил 1200 эскизов, но в итоге сократил список идей до двух тематических направлений — европейская культура и европейская природа.

В первую группу попали личности, оставившие заметный след в истории искусства, музыки, науки и литературы. Во вторую — реки и птицы, символы европейского биоразнообразия и необходимости его защиты, сообщает "Евроньюс".

ЕЦБ открывает голосование

Десять проектов-финалистов представила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, призвавшая европейцев активно участвовать в выборе новых купюр.

Проголосовать можно здесь. В каждой из двух тем разработано по пять различных дизайнов в разных графических стилях: одни более современны и минималистичны, другие ближе к изображаемым персонажам и объектам.

Шесть ключевых фигур истории

Если победит направление, посвященное культуре, на новых банкнотах появятся некоторые из самых влиятельных фигур европейской истории.

На банкноте номиналом 5 евро будет изображена оперная певица Мария Каллас.

Купюра в 10 евро будет посвящена немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, а банкнота в 20 евро — нобелевскому лауреату по физике и химии Марии Кюри.

На банкноте в 50 евро появится Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из важнейших романов мировой литературы.

Крупнейшие номиналы будут посвящены двум знаковым фигурам европейской мысли: Леонардо да Винчи — на купюре в 100 евро, и Берта фон Суттнер, лауреат Нобелевской премии мира, — на банкноте в 200 евро.

Птицы — символы Европы

Альтернативный вариант делает ставку на природу. На каждой банкноте изображен вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на обратной стороне — виды ключевых институтов ЕС.

В серии предусмотрены стенолаз рядом с Европарламентом, зимородок — с Еврокомиссией, щурка — с ЕЦБ, белый аист — с Судом Евросоюза, шилоклювка — с Евросоветом и Советом ЕС, и, наконец, северная олуша — с Европейской счетной палатой.

После завершения консультаций и определения победившего проекта ЕЦБ перейдет к техническим этапам подготовки выпуска новых банкнот.

По мнению редакции bb.lv, очень обидно, что на предлагаемых банкнотах не нашли отображение знаменитые люди Латвии... Да и выбор птиц тоже подкачал...

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#история #евро #дизайн #природа #культура #птицы #голосование #ЕЦБ
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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