Латвийский наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс призывает внимательно следить за погодой с 21 июля по 31 августа. Согласно народным традициям, именно эти 40 дней могут подсказать, какими будут осень и предстоящая зима.
Известный латвийский исследователь народных примет, фенолог Вилис Букшс считает, что период с 21 июля по 31 августа имеет особое значение для наблюдений за природой.
По его словам, погода в эти дни помогает предсказать характер осени и зимы. Чтобы наблюдения были более точными, Букшс советует учитывать разницу между современным и юлианским календарями, прибавляя к каждой дате 13 дней. Именно по старому стилю, отмечает он, свои наблюдения вели предки.
Вот некоторые из наиболее известных народных примет.
22 июля — День Марии Магдалины
Если в этот день гремит гром, то первый снег ожидается в День Мартиньша — 10 ноября. Поющая иволга сулит десять дней хорошей погоды, а ее тревожный крик считается предвестником дождя.
25 июля — Яков день
Утренняя роса и туман обещают сухой и жаркий остаток лета. Ясный и теплый день предвещает холодное Рождество, а небольшие облака вокруг солнца — снежную зиму.
26 июля — День Анны
Солнечная погода считается признаком сухой осени, а сильный дождь — дождливой уборки урожая. Если дождь начинается в День Анны, по народным приметам он может периодически возвращаться вплоть до дня Летней Мары — 15 августа.
Конец июля и начало августа
29 июля теплый день обещает хороший урожай, а дождливый — сложную жатву.
30 июля, один из дней Перкона, традиционно связывают с летними грозами.
1 августа считается особенно важным: сухая погода предвещает около шести недель без дождей, а дождливая — затяжной сырой период.
Августовские приметы
По наблюдениям Букшса, каждый из дней с середины августа символически связан с одним из осенних или зимних месяцев.
- 15 августа (день Летней Мары) — предсказывает сентябрь.
- 16 августа — октябрь.
- 17 августа — ноябрь.
- 18 августа — декабрь.
- 19 августа — январь.
Особое внимание советуют обратить на ветер 16 августа: холодный северный ветер считается предвестником суровой зимы, а южный — более мягкой и снежной.
На что еще советуют смотреть
Согласно народным приметам:
- холодное росистое утро 7 августа предвещает холодную зиму;
- если 20 августа аисты собираются в путь, осень будет холодной;
- спокойная вода 23 августа обещает спокойную зиму;
- дождь 25 августа говорит о коротком бабьем лете;
- тихая погода 26–27 августа сулит солнечный сентябрь;
- если 29 августа улетают журавли, снег может выпасть уже 14 октября;
- по тому, какое дерево первым начинает сбрасывать листья 30 августа, судят о характере осени: если это береза — осень ожидается сырой, если черемуха — сухой.
По словам Вилиса Букшса, подобные наблюдения не являются научным прогнозом погоды, однако многие поколения жителей Латвии передавали эти приметы из поколения в поколение, сравнивая изменения в природе с последующими сезонами.
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