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От Дня Марии Магдалины до конца августа: какие летние приметы, по словам фенолога Букшса, предсказывают будущую зиму 0 443

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимний лес
ФОТО: LETA

Латвийский наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс призывает внимательно следить за погодой с 21 июля по 31 августа. Согласно народным традициям, именно эти 40 дней могут подсказать, какими будут осень и предстоящая зима.

Известный латвийский исследователь народных примет, фенолог Вилис Букшс считает, что период с 21 июля по 31 августа имеет особое значение для наблюдений за природой.

По его словам, погода в эти дни помогает предсказать характер осени и зимы. Чтобы наблюдения были более точными, Букшс советует учитывать разницу между современным и юлианским календарями, прибавляя к каждой дате 13 дней. Именно по старому стилю, отмечает он, свои наблюдения вели предки.

Вот некоторые из наиболее известных народных примет.

22 июля — День Марии Магдалины

Если в этот день гремит гром, то первый снег ожидается в День Мартиньша — 10 ноября. Поющая иволга сулит десять дней хорошей погоды, а ее тревожный крик считается предвестником дождя.

25 июля — Яков день

Утренняя роса и туман обещают сухой и жаркий остаток лета. Ясный и теплый день предвещает холодное Рождество, а небольшие облака вокруг солнца — снежную зиму.

26 июля — День Анны

Солнечная погода считается признаком сухой осени, а сильный дождь — дождливой уборки урожая. Если дождь начинается в День Анны, по народным приметам он может периодически возвращаться вплоть до дня Летней Мары — 15 августа.

Конец июля и начало августа

29 июля теплый день обещает хороший урожай, а дождливый — сложную жатву.

30 июля, один из дней Перкона, традиционно связывают с летними грозами.

1 августа считается особенно важным: сухая погода предвещает около шести недель без дождей, а дождливая — затяжной сырой период.

Августовские приметы

По наблюдениям Букшса, каждый из дней с середины августа символически связан с одним из осенних или зимних месяцев.

  • 15 августа (день Летней Мары) — предсказывает сентябрь.
  • 16 августа — октябрь.
  • 17 августа — ноябрь.
  • 18 августа — декабрь.
  • 19 августа — январь.

Особое внимание советуют обратить на ветер 16 августа: холодный северный ветер считается предвестником суровой зимы, а южный — более мягкой и снежной.

На что еще советуют смотреть

Согласно народным приметам:

  • холодное росистое утро 7 августа предвещает холодную зиму;
  • если 20 августа аисты собираются в путь, осень будет холодной;
  • спокойная вода 23 августа обещает спокойную зиму;
  • дождь 25 августа говорит о коротком бабьем лете;
  • тихая погода 26–27 августа сулит солнечный сентябрь;
  • если 29 августа улетают журавли, снег может выпасть уже 14 октября;
  • по тому, какое дерево первым начинает сбрасывать листья 30 августа, судят о характере осени: если это береза — осень ожидается сырой, если черемуха — сухой.

По словам Вилиса Букшса, подобные наблюдения не являются научным прогнозом погоды, однако многие поколения жителей Латвии передавали эти приметы из поколения в поколение, сравнивая изменения в природе с последующими сезонами.

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#погода #Латвия #зима #природа #осень #приметы #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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