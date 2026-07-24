Талсинский край продолжает устранять последствия сильнейших ливней. Повреждены десятки дорог, затоплены муниципальные здания, а предварительный ущерб уже приблизился к миллиону евро. При этом власти предупреждают, что окончательная сумма еще будет расти.

В четверг около 30 добровольцев вышли на уборку территории в поселке Дурсупе Талсинского края, чтобы помочь ликвидировать последствия масштабного наводнения. Пока им разрешено расчищать лишь деревья, кустарники и принесенный водой мусор — основные восстановительные работы начнутся после завершения обследования поврежденных объектов, пишет Latvijas Avīze.

По словам руководителя объединенного управления Лауциенской волости Юриса Кронбергса, в ночь на понедельник в районе Дурсупе всего за несколько часов выпало около 120 литров осадков на квадратный метр. Этого оказалось достаточно, чтобы небольшая река Дурсупе буквально изменила свое русло.

Сначала мощный поток разрушил водопропускную трубу под дорогой, затем прорвал несколько дамб и в итоге повредил дамбу мельничного озера. Один из плавучих островов снес шлюзы, однако, как отметил Кронбергс, даже без этого гидротехническое сооружение вряд ли выдержало бы такую нагрузку.

По предварительным данным, муниципальные дороги получили повреждения уже в 53 местах. Их восстановление оценивается примерно в 600 тысяч евро, однако эта сумма не окончательная.

Это означает, что масштаб ущерба продолжает расти. Вода по-прежнему поступает из лесов и мелиоративных систем, а во время оценки последствий в регионе вновь начался сильный дождь.

Проблемы затронули не только дорожную инфраструктуру. За два дня в Талси поступило 77 обращений с просьбой откачать сточные воды, причем объем поступающих стоков увеличился примерно в шесть раз.

Самоуправление также готовится выплачивать кризисные пособия жителям, чье имущество пострадало от подтоплений. По предварительным оценкам, таких выплат будет не менее двадцати.

Стихия затронула и муниципальные учреждения. Повреждены три здания, включая Талсинский музей, где вода затопила архивные письменные фонды. Сейчас документы пытаются сохранить при помощи сотрудников других музеев и соседних самоуправлений.

Исполнительный директор Талсинского краевого самоуправления Марика Грохяцка считает, что общий ущерб уже достиг примерно одного миллиона евро. При этом окончательные подсчеты еще впереди.

Несмотря на масштаб разрушений, режим чрезвычайной ситуации в Талсинском крае вводить не будут. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений. В Министерстве умного управления и регионального развития пояснили, что действующее законодательство уже позволяет ускорить восстановление дорог — необходимые закупки можно проводить по переговорной процедуре без стандартных длительных конкурсов.

Теперь главной задачей станет восстановление поврежденной инфраструктуры и оценка полного объема ущерба, поскольку последствия непогоды продолжают проявляться даже спустя несколько дней после ливней.