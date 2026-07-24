Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После ливней ущерб Талсинскому краю приблизился к миллиону евро: пострадали дороги, музей и жилые дома 0 95

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наводнение в Талси
ФОТО: LETA

Талсинский край продолжает устранять последствия сильнейших ливней. Повреждены десятки дорог, затоплены муниципальные здания, а предварительный ущерб уже приблизился к миллиону евро. При этом власти предупреждают, что окончательная сумма еще будет расти.

В четверг около 30 добровольцев вышли на уборку территории в поселке Дурсупе Талсинского края, чтобы помочь ликвидировать последствия масштабного наводнения. Пока им разрешено расчищать лишь деревья, кустарники и принесенный водой мусор — основные восстановительные работы начнутся после завершения обследования поврежденных объектов, пишет Latvijas Avīze.

По словам руководителя объединенного управления Лауциенской волости Юриса Кронбергса, в ночь на понедельник в районе Дурсупе всего за несколько часов выпало около 120 литров осадков на квадратный метр. Этого оказалось достаточно, чтобы небольшая река Дурсупе буквально изменила свое русло.

Сначала мощный поток разрушил водопропускную трубу под дорогой, затем прорвал несколько дамб и в итоге повредил дамбу мельничного озера. Один из плавучих островов снес шлюзы, однако, как отметил Кронбергс, даже без этого гидротехническое сооружение вряд ли выдержало бы такую нагрузку.

По предварительным данным, муниципальные дороги получили повреждения уже в 53 местах. Их восстановление оценивается примерно в 600 тысяч евро, однако эта сумма не окончательная.

Это означает, что масштаб ущерба продолжает расти. Вода по-прежнему поступает из лесов и мелиоративных систем, а во время оценки последствий в регионе вновь начался сильный дождь.

Проблемы затронули не только дорожную инфраструктуру. За два дня в Талси поступило 77 обращений с просьбой откачать сточные воды, причем объем поступающих стоков увеличился примерно в шесть раз.

Самоуправление также готовится выплачивать кризисные пособия жителям, чье имущество пострадало от подтоплений. По предварительным оценкам, таких выплат будет не менее двадцати.

Стихия затронула и муниципальные учреждения. Повреждены три здания, включая Талсинский музей, где вода затопила архивные письменные фонды. Сейчас документы пытаются сохранить при помощи сотрудников других музеев и соседних самоуправлений.

Исполнительный директор Талсинского краевого самоуправления Марика Грохяцка считает, что общий ущерб уже достиг примерно одного миллиона евро. При этом окончательные подсчеты еще впереди.

Несмотря на масштаб разрушений, режим чрезвычайной ситуации в Талсинском крае вводить не будут. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений. В Министерстве умного управления и регионального развития пояснили, что действующее законодательство уже позволяет ускорить восстановление дорог — необходимые закупки можно проводить по переговорной процедуре без стандартных длительных конкурсов.

Теперь главной задачей станет восстановление поврежденной инфраструктуры и оценка полного объема ущерба, поскольку последствия непогоды продолжают проявляться даже спустя несколько дней после ливней.

×
Читайте нас также:
#паводок #наводнение #восстановление #ущерб #стихийное бедствие #музеи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимний лес
Изображение к статье: Дом Черноголовых
Изображение к статье: Ремонт дорог
Изображение к статье: Девушка с веером

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Tavi draugi
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: боксерские перчатки
Спорт
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Деревянная платформа
Наша Латвия
Изображение к статье: Перекрытая полицией дорога в Талси
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Gors
Политика
Изображение к статье: Tavi draugi
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: боксерские перчатки
Спорт
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео