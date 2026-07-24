В современном глобальном мире, когда латвийцы создают семьи с гражданами других стран, путешествуют и живут по всему миру, написание фамилий становится вопросом, который может вызывать множество проблем.

Сталкиваясь с латвийской системой перевода личных имен и фамилий, многие оказываются в абсурдной ситуации: у семьи, которая должна носить одну и ту же фамилию, в документах у каждого оказывается записан свой вариант, рассказали в программе Латвийского радио «Глобальный латыш. XXI век».

История Кристине удивила немцев

Кристине, которая в латвийских документах записана как Žitaru (Житару), вышла замуж в Латвии за гражданина Молдовы и взяла фамилию мужа. Она даже не предполагала, что это может обернуться тяжелой административной борьбой.

«Я не думала, что в XXI веке это окажется такой большой проблемой. Я вышла замуж, и нам сразу сказали, что фамилию латышизируют», – рассказала Кристине.

Фамилия ее и ее мужа пишется как Jitaru, однако по латвийским правилам она была передана как Žitaru – именно так она указана в латвийской ID-карте. При этом в Румынии и Молдове эта фамилия произносится как Зитару. «В итоге у меня и у дочери фамилия Žitaru (Житару), но в свидетельстве о рождении дочери она написана с буквой «J», а в паспорте — с буквой «Ž». У мужа в свидетельстве о браке тоже указана латышизированная фамилия, хотя, конечно, оригинальная форма также сохранена», – пояснила Кристине.

Хотя на оборотной стороне ID-карты указана и фамилия в оригинальном написании, в Германии, где Кристине сейчас живет, в банке ей выдали карту, на которой фамилия записана как Zitaru (Зитару). В то же время в других немецких документах ее фамилия указана с буквой «J».

«Таким образом, сейчас у меня три фамилии — Jitaru, Zitaru и Žitaru. И у моей дочери будет то же самое. Слава богу, у мужа вид на жительство оформлен с оригинальным написанием фамилии», — рассказала она. Кристине также отметила, что в Германии сотрудники разных учреждений нередко ломают голову, говоря, что это незаконно иметь две или три фамилии одновременно. Им также непонятно, почему Латвия изменяет написание иностранных фамилий, «облатышивает» их.

Подобные ситуации возникают в банках, страховых компаниях, аэропортах и других учреждениях. «Люди не могут открыть банковские счета, получить кредиты, их задерживают в аэропортах, им приходится доказывать родство со своими детьми. Это не одна отдельная проблема – это целый комплекс проблем», – подчеркнула Кристине.

Рассказ Инесе: как Петерсонс превратился в Петешонса

В похожей, но немного иной ситуации оказалась Инесе Андерсоне, которая замужем за гражданином Швеции Кимом Петерсоном. Когда 15 лет назад семья оформляла документы и Инесе рассматривала возможность взять фамилию мужа, Латвийское агентство языка сообщило, что шведскую фамилию Peterson на латышском языке следует передавать как Petešons (Петешонс).

Поняв, что она не хочет быть Петешоне и не желает такой фамилии для детей, Инесе оставила фамилию Андерсоне, и дети тоже стали Андерсоны, хотя на первый взгляд фамилии Petersons и Andersons в латышском языке выглядят почти одинаково.

В результате в документах у мужа одна фамилия, а у жены и детей — другая, поскольку тогда не хватило сил и времени бороться с системой.

Комментарий

Главный лингвист Агентства латышского языка Санта Логина подчеркнула, что в Латвии передача личных имен основывается на многовековых традициях.

«Мы смотрим, как личное имя произносится в оригинальном языке, и максимально близко к этому произношению, используя буквы латышского алфавита, передаем его на латышском языке и добавляем окончание, соответствующее роду», — пояснила Логина.

Она считает, что такая передача необходима из-за особенностей языковой системы и склонения, а исключения недопустимы – систему передачи личных имен необходимо сохранить.

Между тем представитель Бюро омбудсмена Латвии Лаура Лапиня отметила, что государство занимает в этом вопросе очень консервативную позицию.

Суд и законодатель постоянно ставят интересы государственной языковой политики и национальной системы выше удобства отдельных людей за рубежом.