25 июля 2026 года вспоминают мучеников Прокла и Илария. В народе этот день имел имя Прокл Плакальщик, потому что роса с этого периода становилась сильнее, и пора было активнее сушить сено и убирать его на хранение.

О чем вспоминают в Церкви 25 июля 2026 года

О жизни этих людей мало что известно, однако вот что сохранилось в предании. Прокл и Иларий жили в конце I - начале II века при императоре Траяне, который являлся ярым гонителем на христиан.

По приказу Трояна Прокла схватили и привели к нему на суд. Когда он отказался поклониться языческим богам, то его передали известному своей жестокостью игемону Максиму. Он был подвержен ужасным мукам, а потом его повели в город Калипт вслед за колесницей Максима.

Он сумел пройти полпути, но потом совсем потерял силы. Тогда он упал на колени и взмолился к Господу, чтобы Максим не мог двигаться, пока не уверует в истинного Бога. И чудо случилось. Колесница замерла, и никакие силы не могли уже двинуть ее. А игемон при этом не мог сойти с нее. Прокл предупредил мучителя, что так будет продолжаться пока он не засвидетельствует письменно свой переход в христианство.

Максим был вынужден подчиниться, Прокл забрал себе это письмо и они продолжили путь по воле Господа. Но чудо не вразумило палача. Он велел привязать Прокла к дереву и пускать в него стрелы. Тут на пути они встретили племянника Прокла Илария. Тот не испугался приветствовать дядю и не отрицал, что тоже христианин. Тогда Прокла убили, а Илария посадили в тюрьму. Тому во сне пришел ангел и укрепил его в его подвиге. Утром его мучили и потом казнили.

Смысл праздника

Вспоминают тех, кто был силен духом и получал свыше помощь. Всем нам следует укрепляться духом.

Народные приметы погоды

Туман в этот день к плохому урожаю.

Холодно, значит, и зима будет морозной.

Пчелы активны – август будет жарким.

Утром нет росы, впереди непогода.

Что можно делать 25 июля 2026 года

Отличный день, чтобы покосить газон.

Принято утром умыться росой, если конечно вы сейчас находитесь за городом.

Отличный день для заключения любых сделок, договоренностей и союзов.

Хорошо прогуляться по лесу.

Что нельзя делать 25 июля 2026 года