25 июля 2026 года вспоминают мучеников Прокла и Илария. В народе этот день имел имя Прокл Плакальщик, потому что роса с этого периода становилась сильнее, и пора было активнее сушить сено и убирать его на хранение.
О чем вспоминают в Церкви 25 июля 2026 года
О жизни этих людей мало что известно, однако вот что сохранилось в предании. Прокл и Иларий жили в конце I - начале II века при императоре Траяне, который являлся ярым гонителем на христиан.
По приказу Трояна Прокла схватили и привели к нему на суд. Когда он отказался поклониться языческим богам, то его передали известному своей жестокостью игемону Максиму. Он был подвержен ужасным мукам, а потом его повели в город Калипт вслед за колесницей Максима.
Он сумел пройти полпути, но потом совсем потерял силы. Тогда он упал на колени и взмолился к Господу, чтобы Максим не мог двигаться, пока не уверует в истинного Бога. И чудо случилось. Колесница замерла, и никакие силы не могли уже двинуть ее. А игемон при этом не мог сойти с нее. Прокл предупредил мучителя, что так будет продолжаться пока он не засвидетельствует письменно свой переход в христианство.
Максим был вынужден подчиниться, Прокл забрал себе это письмо и они продолжили путь по воле Господа. Но чудо не вразумило палача. Он велел привязать Прокла к дереву и пускать в него стрелы. Тут на пути они встретили племянника Прокла Илария. Тот не испугался приветствовать дядю и не отрицал, что тоже христианин. Тогда Прокла убили, а Илария посадили в тюрьму. Тому во сне пришел ангел и укрепил его в его подвиге. Утром его мучили и потом казнили.
Смысл праздника
Вспоминают тех, кто был силен духом и получал свыше помощь. Всем нам следует укрепляться духом.
Народные приметы погоды
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Туман в этот день к плохому урожаю.
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Холодно, значит, и зима будет морозной.
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Пчелы активны – август будет жарким.
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Утром нет росы, впереди непогода.
Что можно делать 25 июля 2026 года
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Отличный день, чтобы покосить газон.
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Принято утром умыться росой, если конечно вы сейчас находитесь за городом.
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Отличный день для заключения любых сделок, договоренностей и союзов.
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Хорошо прогуляться по лесу.
Что нельзя делать 25 июля 2026 года
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Не стоит заниматься любым тяжелым физическим трудом.
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Нельзя убираться, стирать, шить, начинать ремонт.
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Запрещено сквернословить.
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