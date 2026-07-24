Семейные врачи считают, что возможность постепенно возвращаться к работе во время лечения поможет пациентам быстрее восстановиться и снизит нагрузку на систему социальных выплат.

Ассоциация сельских семейных врачей Латвии поддержала предложение рассмотреть возможность введения в стране частичной нетрудоспособности. Такая система позволила бы людям в период выздоровления постепенно возвращаться к работе, совмещая трудовую деятельность с лечением и реабилитацией.

Идею ранее озвучила глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре. По ее мнению, действующая система больничных листов не всегда отвечает потребностям пациентов, особенно при длительном лечении.

Президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс отметил, что подобная модель уже применяется в Германии и странах Скандинавии. Она позволяет пациентам по мере улучшения состояния здоровья работать в сокращенном объеме с учетом рекомендаций врачей и возможностей работодателя.

По словам Дзалбса, такой подход может быть особенно полезен людям после обострений заболеваний опорно-двигательного аппарата, лечения онкологических заболеваний, инсульта и в других случаях, когда восстановление занимает продолжительное время.

Он считает, что постепенное возвращение к работе помогает сохранить профессиональные навыки, снижает риск депрессии и социальной изоляции, а также облегчает адаптацию после болезни. Освободившееся время пациенты могли бы использовать для реабилитации, обучения или повышения квалификации.

В то же время эксперт подчеркивает, что перед внедрением новой системы необходимо изучить зарубежный опыт, оценить возможные преимущества и риски, а также обеспечить простую и понятную процедуру оформления без излишней бюрократии.

Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс обратил внимание, что новая модель может осложнить планирование рабочего времени, организацию замещения сотрудников и учет рабочего времени. Впрочем, в Финляндии и Швеции подобные вопросы обычно решаются по соглашению между работодателем и работником.

В Министерстве благосостояния отметили, что идея пока не рассматривалась официально. Для ее реализации потребуется разработать медицинские критерии частичной нетрудоспособности, пересмотреть порядок выплаты пособий по болезни и оценить влияние изменений на систему здравоохранения, социального страхования и трудовое законодательство.

Инициатива о введении частичного больничного получила поддержку со стороны семейных врачей, однако для ее реализации потребуется комплексная оценка, изменения в законодательстве и поиск баланса между интересами работников, работодателей и государства.