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С дома Черноголовых сняли знаменитые металлические украшения. Что происходит? 1 917

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом Черноголовых
ФОТО: скриншот видео TV3

Внимательные жители и туристы могли заметить, что с дома Черноголовых и соседнего дома Швабе в Старой Риге исчезли флюгер и несколько декоративных металлических элементов. Поводов для беспокойства нет — исторические украшения отправили на реставрацию.

Дом Черноголовых и соседний дом Швабе в Старой Риге временно лишились части своих знаменитых металлических украшений. Семь декоративных элементов, включая большой флюгер с Золотой рыбой, демонтировали для реставрации, сообщают Новости ТВ3.

Оба здания входят в число самых популярных достопримечательностей столицы. Ежегодно их посещают около 120 тысяч человек, причем примерно 90% посетителей составляют иностранные туристы.

Дом Черноголовых и дом Швабе были уничтожены во время Второй мировой войны, а после войны окончательно взорваны. После восстановления независимости Латвии здания реконструировали, во многом благодаря пожертвованиям жителей, а вместе с ними были заново изготовлены и декоративные металлические элементы.

Как рассказал представитель предприятия «Rīgas nami» Янис Бунте, современные украшения создавались при восстановлении зданий в 1999 году на основе исторических фотографий и архивных материалов, а также после консультаций со специалистами.

Металлические элементы регулярно проходят технический осмотр. Во время проверки, проведенной этим летом, специалисты пришли к выводу, что семь декоративных деталей нуждаются в реставрации.

Самым крупным объектом стал флюгер с Золотой рыбой, установленный на крыше дома Швабе. По словам руководителя компании «Restaurators» Марека Мамайса, сейчас специалисты только приступили к работе.

«Мы находимся в самом начале процесса. Все элементы доставлены, распакованы, сфотографированы и тщательно осмотрены», — рассказал он.

Во время обследования реставраторы обнаружили и неожиданные особенности прежней реставрации. По словам Мамайса, некоторые позолоченные элементы были нанесены на оцинкованный металл, что считается не самым удачным техническим решением. Кроме того, верхнюю часть декора за годы повредили птицы, постепенно соскребавшие покрытие когтями.

Работы по восстановлению, включая повторную позолоту, займут около шести месяцев.

Если реставрация пройдет по плану, уже до конца года все металлические украшения вернутся на свои исторические места и вновь украсят дом Черноголовых и дом Швабе.

Пока декоративные элементы находятся в мастерской, посетители могут увидеть подлинные металлические украшения XVII века, которые экспонируются в подвальном этаже дома Черноголовых.

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#Рига #история #туризм #Латвия #архитектура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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