Предложенные Министерством образования и науки (МОН) более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов с примерно 12 000 до 3000 и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования (AIEA), объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты.

AIEA призывает МОН и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны.

Одним из наиболее существенных недостатков проекта, по мнению ассоциации, является намерение установить для всех абитуриентов из стран, не входящих в Европейский союз, Европейскую экономическую зону и Швейцарию, обязательный тест SAT, по которому необходимо набрать не менее 1200 баллов. AIEA указывает, что SAT не является универсальным критерием отбора иностранных студентов и не одинаково доступен во всех странах мира, а порог в 1200 баллов несоразмерно высок.

Ассоциация ссылается на практику европейских стран, которая свидетельствует о том, что SAT требуют только шесть из 500 ведущих европейских вузов. Кроме того, в этих вузах SAT является одним из альтернативных, а не основным критерием приема.

Установление SAT в качестве единственного обязательного экзамена не будет учитывать другие международно признанные квалификации и вступительные экзамены вузов, тем самым ограничивая привлечение квалифицированных иностранных студентов и конкурентоспособность высшего образования Латвии, считает AIEA.

Председатель правления AIEA Агнесе Пилане подчеркивает, что предложенный МОН подход, устанавливающий один обязательный тест для широкого круга абитуриентов, не учитывает различия в системах образования стран, доступность теста и другие международно признанные инструменты оценки знаний. Пилане отмечает, что это может существенно ограничить привлечение иностранных студентов, препятствовать развитию учебных программ, исследований и международного сотрудничества вузов, а также ослабить конкурентоспособность высшего образования Латвии.

AIEA подчеркивает, что иностранные студенты вносят вклад не только в развитие вузов, но и в экономику Латвии, пользуясь услугами жилья, питания, транспорта, здравоохранения и другими, платя налоги и способствуя созданию новых рабочих мест.

Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра "LaSER" 2025 года "Иностранные студенты в Латвии: источник роста?", в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро, или 0,92% от валового внутреннего продукта. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления.