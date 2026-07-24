Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В центре Риги с понедельника перенесут остановку автобусов и троллейбусов: кого коснутся изменения 0 848

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остановка
ФОТО: Google Maps

С понедельника, 27 июля, в Старой Риге временно изменится место посадки на несколько автобусных и троллейбусных маршрутов. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей возле Каменного моста.

Из-за ремонтных работ на трамвайных путях в Старой Риге предприятие Rīgas satiksme временно переносит остановку «Улица Грециниеку» для части автобусных и троллейбусных маршрутов.

Изменения коснутся автобусов №22, N3, N10 и N22, а также троллейбусов №9 и №27. Новый порядок начнет действовать с понедельника, 27 июля.

Временная остановка будет расположена у края проезжей части возле здания по адресу набережная 11 Ноября, 31.

Пассажирам, которые регулярно пользуются этими маршрутами, стоит заранее учитывать изменение, особенно в первые дни после переноса остановки. Это поможет избежать спешки и не пропустить нужный транспорт.

При этом движение трамваев изменяться не будет. Несмотря на ремонт путей, трамваи продолжат останавливаться на существующей остановке «Улица Грециниеку».

Таким образом, изменения касаются только автобусных и троллейбусных маршрутов, а схема движения рельсового транспорта на этом участке остается прежней.

О том, как долго будет действовать временная остановка, предприятие пока не сообщило.

×
Читайте нас также:
#Рига #транспорт #пассажиры #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заправка
Изображение к статье: Больной и работа.
Изображение к статье: Зимний лес
Изображение к статье: Дом Черноголовых

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: "Пацанские" разборки
В мире
1
Изображение к статье: Тайная тюрьма
В мире
Изображение к статье: Министерство образования Латвии снова чудит
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Жеребята-клоны
В мире
1
Изображение к статье: Походы в музеи могут замедлять старение, выяснили ученые
Культура &
Изображение к статье: Мошенники вышли на охоту
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: "Пацанские" разборки
В мире
1
Изображение к статье: Тайная тюрьма
В мире
Изображение к статье: Министерство образования Латвии снова чудит
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео