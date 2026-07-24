С понедельника, 27 июля, в Старой Риге временно изменится место посадки на несколько автобусных и троллейбусных маршрутов. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей возле Каменного моста.

Из-за ремонтных работ на трамвайных путях в Старой Риге предприятие Rīgas satiksme временно переносит остановку «Улица Грециниеку» для части автобусных и троллейбусных маршрутов.

Изменения коснутся автобусов №22, N3, N10 и N22, а также троллейбусов №9 и №27. Новый порядок начнет действовать с понедельника, 27 июля.

Временная остановка будет расположена у края проезжей части возле здания по адресу набережная 11 Ноября, 31.

Пассажирам, которые регулярно пользуются этими маршрутами, стоит заранее учитывать изменение, особенно в первые дни после переноса остановки. Это поможет избежать спешки и не пропустить нужный транспорт.

При этом движение трамваев изменяться не будет. Несмотря на ремонт путей, трамваи продолжат останавливаться на существующей остановке «Улица Грециниеку».

Таким образом, изменения касаются только автобусных и троллейбусных маршрутов, а схема движения рельсового транспорта на этом участке остается прежней.

О том, как долго будет действовать временная остановка, предприятие пока не сообщило.