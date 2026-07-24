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В Латвии снова потеплеет: когда воздух прогреется до +26…+30 градусов 0 934

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка с веером

После нескольких прохладных дней температура в Латвии вновь начнет повышаться. Уже в воскресенье воздух во многих районах прогреется до +26 градусов, а к концу следующей недели синоптики не исключают возвращения настоящей жары.

В субботу погода останется относительно спокойной. Утром и днем ожидается переменная облачность, которая постепенно увеличится с запада. Местами возможны кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов. Во многих районах, особенно на востоке страны, утром может образоваться туман. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре.

Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже +12…+17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается +23…+26 градусов. Прохладнее будет лишь в Курземе, где столбики термометров покажут +19…+22 градуса и возможна более облачная погода.

Местами в воскресенье также возможны кратковременные дожди и грозы, однако они не помешают общему повышению температуры.

Уже в понедельник погода снова станет менее устойчивой. Дожди прогнозируются на большей части территории страны, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха будет заметно различаться: от +17 градусов местами в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке Латвии.

При этом синоптики ожидают, что после прохождения циклона влияние антициклона вновь усилится. Это означает, что дождей станет меньше, а солнечных дней — больше.

Если прогноз сохранится, к концу следующей недели температура в Латвии местами может приблизиться к +30 градусам. На этом фоне в странах Центральной Европы жара может превысить +40 градусов.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #жара #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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