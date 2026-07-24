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В Латвии сохраняются масштабные ограничения из-за дорожных работ: на отдельных участках дорог придется потерять до часа 0 124

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт дорог

Фото: LVC.

Перед поездками по Латвии водителям стоит заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время в пути. В настоящее время дорожные работы ведутся сразу на 68 участках государственных автодорог, а самые серьезные ограничения действуют в Курземе, Латгалии и Земгале.

Наиболее сложная дорожная обстановка сейчас наблюдается на участках между Валдемарпилсом и Руде, Балви и Литене, в районе Даугавпилса, а также на дороге от Озолайне до Барбеле.

Кроме того, после сильных ливней остается закрытым участок региональной дороги Слока — Талси (P128) возле реки Дурсупе. Для движения между Ригой и Талси рекомендуется использовать Вентспилсское шоссе (A10) или региональную дорогу P131 через Упесгриву. Местный транспорт направлен по муниципальным дорогам.

Где движение затруднено больше всего

Наиболее серьезные ограничения действуют:

на Даугавпилсском шоссе (A6) в районе Икшкиле, а также между Госпори, Ницгале, Калнишками и Любасте;

на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Пурвакрогскими братскими кладбищами;

на Даугавпилсской объездной дороге (A14) до Свенте;

на региональной дороге Гулбене — Балви — Виляка (P35), где между Литене и Балви работают пять временных светофоров, а время проезда увеличивается примерно до 45 минут;

на дороге Валдгале — Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде, где установлены шесть временных светофоров, а прохождение участка может занять около часа.

Также ограничения действуют на дорогах Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30), Тинужи — Кокнесе (P80), Бауска — Айзкраукле (P87) и Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114).

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с актуальной информацией о дорожной обстановке на интерактивной карте предприятия Latvijas Valsts ceļi, особенно перед поездками в выходные дни.

Из-за большого объема дорожных работ время в пути на отдельных участках может увеличиться от 30 минут до часа. Автомобилистам советуют учитывать возможные задержки, соблюдать временные ограничения скорости и внимательно следить за организацией движения в местах ремонта.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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