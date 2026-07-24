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Местами - туман. Латвийские синоптики дали прогноз на субботу 0 354

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летний туман
ФОТО: LETA

В ночь на субботу местами в Латвии - в основном в восточной части страны - образуется туман, прогнозируют синоптики.

Он постепенно рассеется в утренние часы. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, в восточных краях будет безветренно. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+14 градусов.

День ожидается с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада. Температура воздуха днем составит +18..+23 градуса.

В Риге в ночь на субботу ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше и возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21 или +22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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