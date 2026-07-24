Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека (ЛНБ) подготовили проект новых правил, предусматривающий введение платы за самостоятельное посещение здания библиотеки, а также повышение стоимости ряда существующих услуг. Одновременно часть устаревших услуг предлагается исключить из прейскуранта.

Одним из самых заметных нововведений станет плата в размере 3 евро за самостоятельный осмотр здания Латвийской национальной библиотеки, известного как «Замок света». Если правила будут утверждены, нововведение вступит в силу с 7 сентября. При этом оформление читательского билета и пользование библиотечными услугами по-прежнему останутся бесплатными.

Также предлагается значительно увеличить штраф за несвоевременный возврат библиотечных материалов — с нынешних 10 центов до 50 центов за каждый день просрочки на одну единицу хранения.

Изменится и система платных абонементов. Вместо одного годового персонального абонемента стоимостью 24 евро появятся три варианта: домашний — за 40 евро в год, музыкальный — за 50 евро и академический — за 70 евро.

Подорожают услуги по оцифровке документов. Стоимость сканирования текстов увеличится как для обычной оцифровки, так и для вариантов с распознаванием текста. Кроме того, библиотека планирует предлагать новую услугу по подготовке наборов данных на основе материалов своего цифрового фонда. Цена будет рассчитываться индивидуально.

Предусматривается повышение стоимости межбиблиотечного абонемента. Заказ материалов из европейских стран подорожает с 10 до 15 евро, из других государств — с 15 до 22 евро, а заказ новых печатных изданий — с 16 до 25 евро.

Существенно изменится порядок получения международных книжных идентификаторов ISBN. Вместо годовой абонентской платы вводится пакетная система: один ISBN будет стоить 7,50 евро, пять — 30 евро, десять — 55 евро, двадцать — 100 евро, пятьдесят — 213 евро, а сто — 325 евро.

В библиотеке также расширят перечень помещений, доступных для аренды. Среди новых площадок — молодежное пространство, помещение AsiaRes, читальный зал имени Джона Ф. Кеннеди и часть главного атриума, которую можно будет использовать, например, для организации кофе-пауз во время мероприятий.

Еще одно нововведение касается дата-центра библиотеки. В перечень услуг планируется включить аренду мощных графических процессоров для обучения моделей искусственного интеллекта и проведения высокопроизводительных вычислений. Стоимость такой услуги составит 15 680 евро в месяц. Также появятся дополнительные сервисы по предоставлению и настройке инфраструктуры для работы с ИИ.

Проект предусматривает и ряд льгот. Бесплатно самостоятельно посещать библиотеку смогут участники ее мероприятий, латвийские библиотекари, а также члены международных организаций ICOM и ICOMOS. В дни специальных акций планируется полностью отменять плату за самостоятельное посещение здания, а на отдельные экскурсии предоставлять скидку 50%. Льготы также сохранятся для школьников, студентов и социально защищенных групп населения.

Кроме того, впервые предлагается установить фиксированную стоимость экскурсии для группы на латышском языке в рабочее время библиотеки — 30 евро. Одновременно могут вырасти цены на аренду уже существующих помещений, включая конференц-зал, выставочные пространства и оборудование для синхронного перевода.

Проект новых правил еще должен пройти процедуру утверждения Кабинетом министров.