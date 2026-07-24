Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) выяснил, что ряд автозаправочных сетей недостаточно понятно информирует клиентов об условиях скидок по программам лояльности. Из-за этого водителям бывает сложно понять, какое предложение действительно выгоднее.

Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) пришел к выводу, что программы лояльности различных продавцов топлива часто содержат сложные и не всегда прозрачные условия предоставления скидок.

По данным ведомства, некоторые сети АЗС недостаточно четко объясняют правила получения скидок как на самих заправках, так и на своих сайтах и в мобильных приложениях. С одним из продавцов PTAC продолжает индивидуальные переговоры, добиваясь более понятного информирования потребителей.

В PTAC отмечают, что условия предоставления скидок у разных операторов существенно различаются. Самые большие скидки обычно действуют по выходным или во время специальных акций, тогда как постоянные программы чаще предлагают фиксированную скидку в центах за литр. Во многих случаях размер выгоды зависит от активности клиента, объема покупок или количества посещений.

Все чаще для получения скидки необходимо использовать мобильное приложение, где предложение нужно предварительно активировать. При этом некоторые скидки не суммируются с другими акциями, действуют только в определенное время или доступны лишь один раз.

Специалисты рекомендуют обращать внимание не только на размер скидки, но и на итоговую цену топлива, а также внимательно изучать условия акции: срок действия, минимальный объем покупки, виды топлива, способ оплаты и возможность совмещать скидку с другими предложениями.

PTAC советует водителям внимательно изучать условия программ лояльности и сравнивать именно конечную стоимость топлива, а не размер заявленной скидки. Если возникают сомнения в правильности начисления скидки, потребителям рекомендуют обратиться за разъяснениями непосредственно к продавцу топлива.