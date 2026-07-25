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«Должны собраться тридцать местных и объяснить чужакам» - политолог о «случаях приставания» приезжих 3 1007

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: политолог Островска

В последнее время в социальных сетях довольно часто появляются тревожные сообщения о том, что мигранты пристают к девушкам и женщинам, живущим в Латвии. Что важно - на днях, о чем уже сообщал BB.lv одно из таких резонансных заявления полиция признала фейком.

В полиции заявили, что изложенные женщиной обстоятельства о совершении в отношении нее действий сексуального характера не подтвердились.

Несмотря на это в социальной сети X опубликовано видео, на котором запечатлен конфликт. Видео сопровождается следующим комментарием: «Несколько латышей возвращались домой, когда услышали, как местная девушка зовет на помощь. К ней сексуально приставали дикари. Один из латышей просто подошел к главному обидчику и одним ударом отправил его на землю, после чего сказал: "Вот и всё" / "Проблема решена".»

Это видео прокомментировала также политолог Ilze Ostrovska:

«На самом деле должен существовать местный консенсус: как только кто-то слышит крики о помощи, сразу должны собраться человек тридцать местных и объяснить чужакам, кто здесь лишний. Другого выхода нет. Но и женщинам не следует в одиночку гулять ночью по скверу у Оперы».

Кардинал: Женщины имеют право спокойно передвигаться в любое время суток. Даже если женщина одна ночью на улице, это никому не дает права к ней прикасаться. Странно, что подобный призыв — подчиняться правилам, навязанным чужаками, — исходит от женщины.

Юрис: Надеюсь, люди не настолько наивны, чтобы думать, будто это что-то решит. Скажу, чем это заканчивается в Европе. Мусульмане гораздо лучше организованы и более жестоки. Они начинают выслеживать, наказывать и даже убивать тех, кто пытается дать отпор. Сопротивление быстро исчезает... Продолжайте и дальше впускать их.

Лаува: На 100% согласен, кроме последнего предложения. Гражданки Латвии и дальше должны иметь право свободно передвигаться, когда и где захотят, хоть ночью пешком в Иманту. Это наша страна и наши права человека.

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#права человека #миграция #расизм #социальные сети #женщины #насилие #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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