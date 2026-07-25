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Этим летом медики скорой помощи уже пять раз выезжали к детям, выпавшим из окон 0 65

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: Скорая рядом с жилым домом

Этим летом бригады Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) уже пять раз выезжали на вызовы к детям в возрасте от двух до девяти лет, выпавшим из окон, свидетельствует информация, опубликованная службой.

В одном из случаев ребенок выпал с пятого этажа. Все происшествия обошлись без смертельного исхода, однако в NMPD подчеркивают, что, вероятнее всего, они оставят тяжелые последствия, в том числе серьезную психологическую травму.

В службе напоминают: если при падении с высоты одного метра ребенок может получить перелом черепа, то падение даже с первого этажа может закончиться трагедией.

Медики напоминают, что подоконник — не место для игр. Не следует сажать ребенка на подоконник или приучать его забираться туда. Кроме того, мебель не рекомендуется ставить вплотную к окнам, а при проветривании помещения нельзя оставлять ребенка одного. Также специалисты советуют использовать специальные устройства для защиты окон и обязательно объяснять детям возможные опасности.

В NMPD подчеркивают, что дети познают окружающий мир с естественным любопытством и не всегда способны осознавать риск. Для того чтобы произошла беда, достаточно всего нескольких секунд, поэтому ответственность за безопасность ребенка всегда лежит на взрослых.

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#медицина #безопасность #профилактика #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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