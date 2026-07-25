Журналист и руководитель Союза театральных деятелей Латвии Оярс Рубенис считает, что и на пятом году российского вторжения в Украину Латвия по-прежнему не решила несколько существенных вопросов, связанных с языком, безопасностью и сплочённостью общества.

В передаче TV24 “Nedēļa. Post scriptum” он указывает, что после нескольких лет войны у Латвии должно было быть гораздо более ясное понимание вызовов, однако, по его мнению, во многих сферах проблемы всё ещё сохраняются.

В качестве примера Рубенис приводит публичное пространство и языковой вопрос, отмечая, что в отдельных местах Латвии по-прежнему часто слышна русская речь, а в обществе продолжаются дискуссии об интеграции и принадлежности к государству.

По его мнению, схожие вызовы видны и в экономике, и в других сферах, где Латвии ещё предстоит суметь лучше адаптироваться к новой геополитической ситуации.

Одновременно Рубенис признаёт, что Латвия предприняла значимые шаги, например, сократив зависимость от российских энергоресурсов. Однако он считает, что отдельных достижений недостаточно и многие вопросы придётся решать и после окончания войны.