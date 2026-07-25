Право самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями второго уровня чаще всего отвергается под тем предлогом, что это якобы ухудшит материальное положение человека после выхода на пенсию. Изначально предполагается, что другие лучше знают, как для него будет правильнее. Поэтому будущего пенсионера стараются держать как можно дальше от его собственных накоплений, предоставляя право распоряжаться ими профессионалам — инвестиционным специалистам банковского сектора - пишет Бенс Латковскиc в NRA.lv.

Пока практическим управлением пенсионных накоплений занимаются инвестиционные менеджеры, банковские пропагандисты, гордо именуемые специалистами по связям с общественностью, обеспечивают сохранение этого финансового ресурса под контролем банков, успешно убеждая общество в том, что любое изменение существующей системы приведет к краху пенсионной системы, а самим пенсионерам останется лишь «идти с протянутой рукой». Но так ли это на самом деле?

Общий объем накоплений второго пенсионного уровня в Латвии сейчас составляет 10,4 млрд евро. Много это или мало? Если использовать распространенный в экономике показатель по отношению к валовому внутреннему продукту, то объем этих накоплений составляет около 23% ВВП страны. По отношению к запланированным доходам государственного бюджета Латвии на 2026 год — 64,6%. Иными словами, речь идет об очень солидной сумме, которой управляют пять дочерних инвестиционных компаний латвийских банков. Для сравнения: банк Citadele в 2015 году был приватизирован всего за 74,7 млн евро.

Будем объективны: пенсионные накопления, которыми распоряжаются инвестиционные управляющие компании, не являются их собственностью и не отражаются в их балансах. Поэтому было бы неправильно утверждать, что эти деньги просто подарены им с правом распоряжаться по своему усмотрению. Однако активная агитация банков — в том числе телефонные звонки с предложениями перевести накопления именно к ним — наглядно показывает, что управление этими средствами приносит им весьма ощутимую прибыль.

Если бы участникам второго пенсионного уровня разрешили снять свои накопления и самостоятельно распорядиться ими, для этих банковских компаний это стало бы серьезным ударом. Очевидно, что именно инвестиционные управляющие являются главными выгодоприобретателями существующей системы. Поэтому они всеми силами стремятся сохранить ее, не жалея средств на PR-кампании и другие мероприятия, призванные не допустить изменений.

Именно от них звучат предупреждения о ненадежности пенсионной системы и рассказы о том, что пенсионер окажется в безвыходном положении, если заранее использует средства второго уровня — например, самостоятельно вложит их через одну из многочисленных инвестиционных платформ. Нас убеждают, что в будущем пенсии первого уровня вообще могут исчезнуть из-за ухудшения демографической ситуации и роста числа пенсионеров на одного работающего.

При этом никто не говорит о том, сколько роботов и систем искусственного интеллекта в будущем придется на одного работающего человека. Не упоминается и тот факт, что бюджет социального страхования ежегодно исполняется с профицитом, размеры выплачиваемых пенсий постоянно растут, а никаких признаков грядущего краха не наблюдается. Более того, накопления социального пенсионного бюджета уже превышают 2,1 млрд евро.

Зато нам уверенно объясняют, что без доплаты из второго пенсионного уровня — сегодня это примерно 20–50 евро в месяц к пенсии первого уровня — пенсионеру якобы грозит нищета. В этой PR-картине будущий пенсионер предстает человеком финансово неграмотным и социально безответственным. Если предоставить ему право самому распорядиться своими накоплениями, то он либо бессмысленно их потратит — условно говоря, «пропьет» или проиграет в игровом зале Fenikss, — либо неудачно инвестирует.

Специалисты по связям с общественностью прекрасно знают, что делают. В массовом сознании действительно формируется именно такой образ будущего пенсионера. Ему можно доверить что угодно, только не собственные пенсионные накопления. При этом сознательно замалчивается тот факт, что средняя пенсия новых пенсионеров сегодня составляет 730 евро в месяц, и прибавка в 20–50 евро практически незаметна по сравнению с возможностью сразу получить 10–15 тысяч евро собственных накоплений.

Если рассматривать средства второго пенсионного уровня не только с точки зрения будущих пенсионеров и управляющих компаний, нельзя забывать и о третьем аспекте — интересах национальной экономики.

Пенсионные накопления второго уровня объемом свыше 10 млрд евро представляют собой колоссальный национальный финансовый ресурс. Для сравнения: с момента восстановления независимости общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Латвии составил 26,3 млрд евро, а их прирост в 2025 году на 1 млрд евро считался очень хорошим результатом. То есть в системе второго пенсионного уровня сосредоточено столько же средств, сколько иностранные инвесторы вложили примерно за десять лет. Однако из этих более чем 10 млрд евро в латвийскую экономику инвестировано лишь около 600 млн евро.

Упрекать управляющих этими средствами трудно. В мире действует свободное движение капитала, и деньги направляются туда, где обеспечивают наибольшую доходность. Это касается и пенсионных накоплений. Если бы в Латвии существовали надежные и прибыльные инвестиционные проекты, эти средства могли бы работать внутри страны. Но таких возможностей немного. Либо доходность невысока, как у государственных облигаций, либо риски слишком велики, как в случае с облигациями airBaltic под 14,5% годовых. В результате более 90% накоплений латвийских будущих пенсионеров работают на экономики других государств.

Можно ли изменить эту ситуацию и направить больше средств в экономику Латвии? Главное практическое препятствие — нехватка качественных и ликвидных инвестиционных проектов. Главным юридическим препятствием остается обязанность управляющих пенсионными средствами обеспечивать максимально возможную доходность при минимальном риске.

Если за пределами Латвии инвестиции одновременно надежнее и выгоднее, то ни один министр или банкир не сможет заставить пенсионных управляющих вкладывать деньги внутри страны. По крайней мере, теоретически. На практике же, как известно, возможно многое. В том числе — на политическом уровне вновь вернуться к обсуждению вопроса о предоставлении людям права самостоятельно распоряжаться накоплениями, которые они сами сформировали. То есть фактически вернуть эти деньги в экономику Латвии.