Об этом Государственная полиция сообщила 24 июля в 14:17.

«Ранее пропавшая Даниэлла Орехова успешно найдена. Государственная полиция выражает благодарность всем, кто распространял информацию о ее розыске», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля полиция объявила в розыск девушку 2010 года рождения. По данным правоохранителей, вечером 22 июля около 18:40 она ушла с адреса в Валдлаучи Кекавского края, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

После публикации ориентировки полиция получила необходимую информацию, и поиски завершились успешно.