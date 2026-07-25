С 1 июля в Риге вступил в силу новый порядок поддержки приемных семей и опекунов. Изменения предусматривают как увеличение размеров пособий, так и расширение круга их получателей, усиливая поддержку семейной среды для детей, оставшихся без попечения родителей.

Переезд в провинцию

Наиболее существенные изменения касаются пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать все приемные семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от задекларированного места жительства семьи.

То есть, если еще 30 июня деньги могли получить только задекларированные рижане, то уже 1 июля пособия начали выдавать и иногородним семьям. Главное условия – чтобы они усыновили (удочерили) рижского ребенка.

Результат не заставил себя ждать. До начала минувшей недели в Рижскую социальную службу поступило 75 заявлений на назначение пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой. А также 29 заявлений на получение пособия за выполнение обязанностей приемной семьи.

Большинство обращений поступило от приемных семей, проживающих за пределами Риги, но воспитывающих детей из столицы, которые ранее не могли рассчитывать на такую поддержку.

Деньги идут за детьми

В 2026 году финансирование со стороны самоуправления составляет 872 евро в месяц, а вместе с государственным вознаграждением приемная семья будет получать поддержку в размере, соответствующем полутора минимальным заработным платам – 1170 евро.

Также значительно увеличено пособие на содержание ребенка в приемной семье. С этого года совокупный размер государственной и муниципальной поддержки составит 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты, то есть 585 евро в месяц на каждого ребенка.

Сохранено и пособие на приобретение одежды. Его размер останется прежним:

200 евро в год — для детей до 6 лет;

250 евро в год — для детей от 7 до 18 лет.

Уточнен также размер пособия за исполнение обязанностей опекуна. Опекуны будут получать:

50 евро в месяц за уход за одним ребенком, если его родители умерли;

60 евро в месяц — за каждого следующего ребенка или за ребенка, родители которого лишены родительских прав.

Для приемных семей право на пособие возникает со дня передачи ребенка в семью, а для опекунов — со дня подачи заявления. Подать его можно лично в Рижской социальной службе.

Дополнительную информацию и консультации приемные семьи и опекуны могут получить в Рижском сиротском суде, а также в пяти рижских центрах поддержки семейных форм воспитания: «Dūja», «Tilts», «Dzeguzēns», «AIRI vecākiem» и «Plecs».