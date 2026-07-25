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В Латвии 67% водителей тратят на автомобиль до 300 евро в месяц 0 190

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: Диаграмма - расходы на авто

В Латвии 67% автовладельцев ежемесячно тратят на содержание автомобиля до 300 евро. Об этом результаты опроса, проведенного совместно с исследовательской компанией Norstat Latvija.

Еще 14% респондентов сообщили, что ежемесячные расходы на автомобиль составляют от 300 до 500 евро, а 3% водителей тратят более 500 евро в месяц.

При этом 17% опрошенных признались, что не знают, сколько именно обходится им содержание автомобиля.

По сравнению с другими странами Балтии расходы на содержание автомобиля в Латвии и Литве в целом ниже, чем в Эстонии. В Латвии и Литве по 67% участников опроса указали, что тратят на автомобиль до 300 евро в месяц, тогда как в Эстонии такой ответ дали 55% респондентов.

О расходах в размере от 300 до 500 евро сообщили 22% жителей Эстонии, 14% — Латвии и 12% — Литвы. Более 500 евро в месяц на содержание автомобиля тратят 5% эстонских водителей и по 3% — в Латвии и Литве.

Cтоимость покупки автомобиля — лишь часть общих затрат. К ним добавляются расходы на страхование, регулярное техническое обслуживание, сезонную замену шин, ремонт и другие статьи, которые в течение года складываются в значительную сумму.

Более низкие расходы в Латвии и Литве частично объясняются тем, что автопарк этих стран в среднем старше, а многие автомобили уже полностью выплачены, поэтому их владельцы не несут ежемесячных лизинговых платежей. В Эстонии же общие затраты увеличивают более высокие налоги, связанные с транспортными средствами, а также более дорогие услуги по их обслуживанию.

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#Эстония #Литва #Латвия #транспорт #автомобили #расходы #экономика #статистика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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