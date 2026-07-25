Министерство благосостояния (LM) подготовило проект новых правил оценки материального положения домохозяйств. Документ предусматривает изменение сроков, на которые присваивается статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, а также совершенствование порядка расчета и перерасчета жилищного пособия.

Пособие гарантированного минимального дохода (GMI) и статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства сроком на три месяца планируется предоставлять семьям, в которых есть хотя бы один человек трудоспособного возраста. Такой же трехмесячный срок предлагается установить и для людей, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность, если пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности либо государственное пособие социального обеспечения выплачиваются менее трех месяцев. Это правило также распространится на получателей пенсий по возрасту из других государств.

В министерстве поясняют, что на начальном этапе доходы таких людей могут быть нестабильными. Сейчас домохозяйства без трудоспособных лиц получают статус и пособия сразу на шесть месяцев, даже если выплата пенсии только началась, из-за чего социальная помощь может дублироваться с пенсионными выплатами.

На шесть месяцев статус и пособие GMI предполагается предоставлять домохозяйствам, где проживают только получатели государственной пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности или государственного пособия социального обеспечения, если эти выплаты они получают более трех месяцев. Это будет распространяться и на семьи, где вместе с такими людьми проживают дети.

В отдельных случаях статус и пособие смогут предоставляться только на один месяц — если доходы семьи не превышают установленных порогов, но при этом она не соответствует другим условиям получения социальной помощи. За этот месяц домохозяйство должно будет устранить выявленные несоответствия в сотрудничестве с социальной службой.

Материальное положение предлагается оценивать по доходам за последние три полных календарных месяца, а срок действия декларации о доходах будет соответствовать сроку предоставленного статуса и основных социальных пособий.

Кроме того, планируется расширить перечень выплат, которые не будут считаться доходом семьи. В него включат социальную стипендию "Studētgods", стипендию безработного за участие в программе Государственного агентства занятости "Испытание работы" (Darba izmēģinājums), а также страховые выплаты.

Доходом также не будет считаться помощь, оказанная другими лицами для оплаты жилья, если семья не получает жилищное пособие либо оно покрывает расходы не полностью. При расчете доходов также будут учитываться как уменьшающие их выплаты по основному долгу и процентам единственного жилищного кредита, а также алименты на ребенка.

Изменения коснутся и оценки имущества. Предлагается отказаться от проверки, используется ли садовый домик исключительно летом, поскольку установить это на практике сложно и такие проверки создают дополнительную административную нагрузку для социальных служб.

Для человека, получающего услугу группового дома (или квартиры), наличие одного принадлежащего ему жилого объекта, где он проживал ранее и сможет жить после окончания получения услуги, не будет препятствием для получения социальной помощи. Кроме того, при оценке имущества будут учитывать объекты, находящиеся в законном владении человека, даже если право собственности еще не зарегистрировано в Земельной книге.

Жилищное пособие планируется назначать на весь срок действия декларации о доходах, однако выплачивать только за те месяцы, когда семья действительно не может покрыть расходы на жилье, например в отопительный сезон.

Также предлагается установить, что размер пособия не сможет превышать фактические расходы на жилье, включенные в расчет. Если после принятия решения расходы возрастут, социальная служба по заявлению и после предоставления подтверждающих документов сможет пересчитать пособие за предыдущие три месяца.

Повторный перерасчет можно будет запросить и в том случае, если первоначально жилищное пособие не было назначено, но позже расходы на жилье увеличились. Если материальное положение семьи не изменилось, повторная оценка ее доходов не потребуется.

Основные социальные пособия предполагается выплачивать один раз в месяц. Исключением станет пособие на индивидуальное отопление — его можно будет рассчитывать один раз в год и выплачивать одной или несколькими частями, в том числе авансом. После использования аванса необходимо будет представить документы, подтверждающие расходы.

Предусматривается, что жилищное пособие в первую очередь будет перечисляться управляющей компании, поставщику коммунальных услуг или поставщику топлива. Если это невозможно, деньги перечислят заявителю либо выплатят наличными.

В перечень расходов, учитываемых при расчете жилищного пособия, планируется включить оплату теплосчетчиков, доставку счетов, а также расходы на мероприятия по повышению энергоэффективности индивидуальных жилых домов. При этом задолженности и связанные с ними платежи учитываться не будут.

Социальная помощь и соответствующий статус не будут предоставляться, если в заявлении указаны неполные или ложные сведения, члены семьи не выполняют обязанности по сотрудничеству с социальной службой либо препятствуют обследованию места жительства. В поддержке также смогут отказать человеку, который не зарегистрировался в Государственном агентстве занятости и не выполняет обязанности безработного.

В Министерстве благосостояния подчеркивают, что требования к сотрудничеству должны определяться индивидуально, с учетом возможностей человека и принципа соразмерности, особенно если он воспитывает ребенка, достиг пенсионного возраста или имеет инвалидность.

Проект правил вынесен на общественное обсуждение до 6 августа. Затем его предстоит рассмотреть правительству. Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 июля 2027 года.

По оценке министерства, предлагаемые изменения не повлияют на размеры социальной помощи и не потребуют дополнительных расходов государственного или муниципальных бюджетов.