Недавние сильные дожди в бассейне реки Муса в Литве привели к переполнению водохранилищ ГЭС, и теплая стоячая вода, насыщенная водорослями, достигла латвийской территории. В результате вода в Мусе помутнела и приобрела зеленовато-желтый и сине-зеленый оттенок сначала у латвийско-литовской границы и поселка Узвара, а затем у Бауски и в Лиелупе.

По причине цветения воды и бурного размножения в ней зеленых и сине-зеленых водорослей купаться в Мусе временно запрещено, так как они выделяют токсин, который, попав в организм человека, вызывает интоксикацию, сопровождающуюся слабостью, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Также возможно появления сыпи.

По этой причине людей убедительно простя не рисковать. Но если вы пренебрегли запретом, старайтесь избегать попадания воды в рот и поскорее принять после купания душ. Если токсичная вода все же попала в рот, примите активированный уголь, чтобы предотвратить отравление. И запомните – воду из цветущих водоемов нельзя пить даже после кипячения (токсины никуда не исчезают), ею нельзя поливать овощи и фрукты и от нее нужно как можно дальше держать домашних животных. Для многих из них такая вода грозит не только отравлением, но и смертью.