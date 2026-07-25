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Внимание, ядовитые водоросли! - В одной из крупнейших рек Латвии запрещено купаться 0 511

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Река Муса

На реке Муса в районе Бауски введен строгий запрет на купание. Причиной стали пришедшие из Литвы после проливных дождей ядовитые сине-зеленые водоросли, представляющие серьезную угрозу для здоровья купальщиков.

Недавние сильные дожди в бассейне реки Муса в Литве привели к переполнению водохранилищ ГЭС, и теплая стоячая вода, насыщенная водорослями, достигла латвийской территории. В результате вода в Мусе помутнела и приобрела зеленовато-желтый и сине-зеленый оттенок сначала у латвийско-литовской границы и поселка Узвара, а затем у Бауски и в Лиелупе.

По причине цветения воды и бурного размножения в ней зеленых и сине-зеленых водорослей купаться в Мусе временно запрещено, так как они выделяют токсин, который, попав в организм человека, вызывает интоксикацию, сопровождающуюся слабостью, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Также возможно появления сыпи.

По этой причине людей убедительно простя не рисковать. Но если вы пренебрегли запретом, старайтесь избегать попадания воды в рот и поскорее принять после купания душ. Если токсичная вода все же попала в рот, примите активированный уголь, чтобы предотвратить отравление. И запомните – воду из цветущих водоемов нельзя пить даже после кипячения (токсины никуда не исчезают), ею нельзя поливать овощи и фрукты и от нее нужно как можно дальше держать домашних животных. Для многих из них такая вода грозит не только отравлением, но и смертью.

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#Литва #Латвия #экология #безопасность #природа #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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