В воскресенье, 26 июля, температура воздуха местами в Латвии достигнет +26 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо будет затянуто облаками, местами возможны прояснения, существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха понизится до +13…+17 градусов.

В Риге также ожидается преимущественно пасмурная ночь без осадков. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +16…+17 градусов.

Днем на западе небо затянет облаками, а на востоке облаков прогнозируется меньше и часто будет светить солнце. Во второй половине дня местами на морском побережье пройдет дождь. Температура воздуха повысится до +23…+26 градусов, однако в Курземе будет на градус прохладнее.

В Риге ожидается облачная погода, временами с прояснениями, без осадков. Сохранится слабый до умеренного южный ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.