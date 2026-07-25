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Завтра температура воздуха достигнет самых лучших ожиданий 0 528

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: Девушки одетые по-летнему
ФОТО: LETA

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха местами в Латвии достигнет +26 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо будет затянуто облаками, местами возможны прояснения, существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха понизится до +13…+17 градусов.

В Риге также ожидается преимущественно пасмурная ночь без осадков. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +16…+17 градусов.

Днем на западе небо затянет облаками, а на востоке облаков прогнозируется меньше и часто будет светить солнце. Во второй половине дня местами на морском побережье пройдет дождь. Температура воздуха повысится до +23…+26 градусов, однако в Курземе будет на градус прохладнее.

В Риге ожидается облачная погода, временами с прояснениями, без осадков. Сохранится слабый до умеренного южный ветер, воздух прогреется до +24…+26 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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