27 июля 2026 года чтят память апостола от 70-ти Акилу. Апостолами от семидесяти называют второй круг - против 12 главных апостолов – учеников Иисуса, которые жили в I веке, были призваны в последний год земной жизни Христа или сразу после его смерти и проповедовали христианство в разных странах и регионах.

В народе этот день носил название Акилы Соломенного, потому что начинался сбор ржи, и все поля вокруг были завалены соломой.

О чем вспоминают в Церкви 27 июля 2026 года

Акила был иудеем, но родился в городе Понт, а жил в Риме. Но в 52 голу он был изгнан императором Клавдием из столицы Римской империи, после чего перебрался в Коринф. Там он осел вместе с супругой Прискиллой, которая была его верным соратником и другом. Они зарабатывали на жизнь тяжелой физически профессией – изготавливали толстую и тяжелую ткань для шатров, палаток и кораблей.

В Коринфе пара познакомилась с апостолом Павлом, который оказался в Коринфе во время своего второго путешествия. Предположительно, именно под его влиянием они уверовали в Христа. Павел стал жить в их доме и помогал им в их ремесле. А через 1,5 года они все вместе отправились в Эфес. Семья там и осела, продолжая проповедовать, а апостол Павел отправился дальше - в Иерусалим. Потом Павел вернулся к ним, после чего Акила с женой направились в Рим, где стали проповедовать, а Павел пошел в другие страны. Где бы ни жили Акила с Прискиллой, дом их становился приютом для христиан и местом для общих молитв.

Предположительно, потом они отправились в Гераклию, где Акила стал епископом, и там же приняли смерть от рук язычников. Мощи их хранятся в храме святой Приски в Риме.

Смысл праздника

Простая семейная пара стала и наперсником апостола, и помощником для других христиан. Быть полезным Господу и своей общине, это – путь, который важно пройти любому верующему. Они являются образцом супружеской верности и самоотверженности.

Народные приметы погоды

Если день сухой, то осень будет теплой и долгой. Если в этот день дождь, то осень ожидается короткой и дождливой. Солнце красное на закате и восходе – впереди дожди. Глухой гром к слабому дождю, а громкий – к длительному ливню. Солнце на восходе закрывают тучи, днем может быть дождь. Дождливый день обещает еще неделю дождя. Чайки плавают в озерах – к хорошей погоде.

Что можно делать 27 июля 2026 года

Прекрасный день для сбора грибов. Отлично приготовить что-то с грибами, а также готовить их к зиме – сушить или мариновать. Прекрасный день для поездки за город. Можно начинать и длительное путешествие.

Что нельзя делать 27 июля 2026 года