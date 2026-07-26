Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева радует публику своим присутствием на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале.

Звезда скромно улыбается, машет на камеру и раздает автографы, а ей кричат — «Аллочка, ты королева».

Одним словом, и во второй день фестиваля Аллу Пугачеву засыпали добрыми словами, а в конце вечера проводили аплодисментами.

Как и накануне, народная артистка была в компании своего супруга, шоумена Максима Галкина.

На красной дорожке фестиваля одна из журналисток поинтересовалась, чем Пугачева вдохновлялась, работая над своим «луком» (образом).

«Я — лук?» — уточнила Пугачева, но позже всё же ответила, что просто купила одежду, подробно описывает и показывает события популярный питерский портал fontanka.ru.

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