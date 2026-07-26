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Архиважная задача! В Латвии снесут и сотрут все указатели на Москву и Минск 19 3755

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рихардс Козловскис

В Латвии не нужны дорожные указатели на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис (на фото).

Он рассказал, что Министерство сообщения в феврале этого года представило на общественное обсуждение, а затем на согласование в правительство информационное сообщение, которое предусматривает с помощью различных решений изменить и скорректировать в Латвии дорожные указатели на Россию и Беларусь до 30 сентября этого года.

"Об этом сообщении мы напомнили бюро нового премьер-министра несколько недель назад", - сказал Козловскис.

Он добавил, что сообщение подготовлено, и от бюро премьер-министра зависит, когда оно будет включено в повестку дня Государственной канцелярии.

"Понятно, что это связано с расходами, но мы готовы это сделать. Мое видение таково, что в настоящее время я не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Это не нужно. Может быть, в каком-то далеком, далеком будущем", - сказал Козловскис.

По данным ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC), на государственных дорогах выявлено 235 указателей направлений и информационных дорожных знаков, на которых содержатся названия населенных пунктов России и Беларуси.

В министерстве добавляют, что при частичной коррекции всех больших указателей, на которых указано несколько пунктов назначения, и полной замене указателей с названиями России или Беларуси в сети государственных автодорог общие затраты могут составить около 120 000 евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).

В то же время констатирован технический риск, связанный с частичной коррекцией дорожных знаков, например, заклеиванием или перекрытием отдельных названий. Такой подход, по мнению министерства, может создать неравномерную светоотражающую поверхность, особенно в темное время суток, а также ухудшить однородность и восприятие дорожных знаков, что, в свою очередь, может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Таким образом, выбор любого более дешевого, но технически несовершенного решения может создать долгосрочные риски и дополнительные расходы в будущем. В связи с этим необходимо единое, ясное и комплексное решение, говорится в сообщении.

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#Латвия #транспорт #расходы #Беларусь #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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