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Будет один сухой и жаркий день. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Латвии 0 540

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогноз погоды

В начале последней недели июля местами возможны гроза и сильные ливни, однако во второй половине недели погода в Латвии станет спокойнее и осадков будет меньше, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики отмечают, что в начале недели синоптическую ситуацию на территории Латвии продолжит определять деятельность циклонов - в понедельник, 27 июля, и во вторник, 28 июля, будут наблюдаться дождевые облака, которые во многих местах временами принесут дождь и грозу, при этом местами грозовые ливни будут сильными.

Ветер будет порывистым - на побережье его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду, а также местами под грозовыми облаками ожидаются резкие порывы ветра.

В понедельник, 27 июля, небо затянут облака, однако местами выглянет и солнце. Ночью в западных и центральных районах, а днем на более обширной территории временами ожидается дождь, местами также сильные ливни и гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который во время грозы станет порывистым, в свою очередь после обеда на западе ветер сменит направление на западное, северо-западное, достигая в порывах 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +14…+18 градусов, а днем +22…+27 градусов, на западе страны день будет прохладнее, температура воздуха поднимется до +18…+21 градуса.

Во вторник, 28 июля, и в среду, 29 июля, солнце будет чередоваться с облаками, которые местами временами принесут дождь, к тому же во вторник местами возможны раскаты грома и сильные ливни. На всей территории будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, во вторник на побережье он сохранится порывистым, к тому же местами во время грозы также будут наблюдаться резкие порывы ветра. Ночью воздух остынет до +11…+16 градусов, в ночь на среду местами на востоке до +10 градусов, а днем прогреется до +18…+22 градусов.

В конце рабочей недели погода в целом станет теплее и спокойнее - дождевые облака будут наблюдаться лишь местами, а в выходные кучево-дождевые облака снова будут формироваться на более обширной территории, местами принося грозу. Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что пятница, 31 июля, может стать самым сухим и жарким днем этой недели, когда столбик термометра почти по всей стране превысит отметку в +25 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #солнце #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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