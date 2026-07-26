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В интернете совершается около 15% сексуальных преступлений против детей 0 69

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревожная статистика

Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) доклад для правительства.

МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли.

Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия (27,8%), за которыми следуют преступления против жизни и здоровья (10,4%) и имущественные преступления (5,3%).

Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД.

Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде - по месту жительства, в общественных местах или в другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе.

В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, а потерпевшей - несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей.

В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений.

В реальной среде преобладают изнасилования, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия.

В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему.

Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД.

Факторами, способствующими совершению сексуальных преступлений, считаются занятость лиц, ухаживающих за детьми, что создает ситуации, когда ребенок длительное время находится вместе с потенциальным обидчиком без присмотра взрослых, высокая активность детей в интернете и социальных сетях, ранняя сексуализация, влияние детей старшего возраста, недостаточные знания о рисках в цифровой среде, а также чрезмерное употребление алкогольных напитков, говорится в докладе.

Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений.

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#Латвия #МВД #интернет #торговля людьми
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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