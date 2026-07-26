В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 километров в час, 18% водителей - часто, а 5% водителей - регулярно.

По сравнению с опросом 2025 года ситуация существенно не изменилась - тогда о такой привычке сообщили 83% водителей.

Данные опроса свидетельствуют, что разрешенную скорость движения как минимум на 10 километров в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. В свою очередь, в прошлом году о такой привычке сообщили 86% мужчин и 80% женщин.

Часто или регулярно скорость чаще всего, или в 33% случаев, превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет, в свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость.

В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 километров в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф, в том числе рассматривалась возможность штрафовать с шестого превышенного километра или с первого километра, однако пока нормы не изменены.

Руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости на 10 километров в час - это не проблема отдельных безрассудных водителей. "Если о такой привычке сообщают более четырех из пяти водителей, речь идет о повседневной норме, которая стала слишком приемлемой в дорожном движении. Водителю может казаться, что 10 километров в час ничего существенно не меняют, однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появляется ребенок, впереди идущий автомобиль резко тормозит или ошибается другой участник дорожного движения", - сказал он.

В опросе, проведенном в марте 2026 года, приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.