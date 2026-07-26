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Когда выглянет солнце? Латвийские синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье 0 1370

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ожидании солнца

В воскресенье во второй половине дня местами на морском побережье ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем на западе небо затянут облака, на востоке облаков будет меньше, и будет часто светить солнце.

Во второй половине дня местами на морском побережье ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +23…+26 градусов, в Курземе будет на градус прохладнее.

В Риге облачная погода, временами с прояснениями, осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного южный ветер, и воздух прогреется до +24…+26 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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