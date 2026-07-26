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Позволь себе электричку! В Латвии выгодно распродают подвижной состав 2 1441

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вагон ER2

Компания Vivi (AS Pasažieru vilciens) завершила электронные аукционы по продаже старого подвижного состава. Покупателей нашли 33 из 46 выставленных на торги вагонов электропоездов и дизель-поездов. Общая сумма сделок составила почти 248 тысяч евро без НДС.

Оставшиеся 13 вагонов планируется выставить на повторную продажу.

На торги были выставлены вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T, а также дизель-поездов серии DR1A, построенные в период с 1966 по 1988 год. За время эксплуатации каждый из них прошел от 2,4 до 7 миллионов километров.

Электропоезда ER2 и ER2T производились на Рижском вагоностроительном заводе и использовались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Масса вагонов составляет от 38,3 до 54,6 тонны, а максимальная скорость достигает 130 км/ч.

Стартовые цены на аукционе варьировались от 6000 до 11 172 евро без НДС, а шаг торгов составлял 200 евро.

Любопытно, что несмотря на солидный возраст и многомиллионный пробег, списанные вагоны оказались востребованы на рынке. Теперь Vivi рассчитывает найти покупателей и для оставшихся составов на повторном аукционе.

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#транспорт #аукцион #продажа #электропоезда
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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